Seegene создает французскую дочернюю компанию для расширения присутствия в Европе

- Франция становится восьмойстраной дочерней компанией Seegene по продажам за рубежом и третьей в Европе после Италии и Германии

- Страна является вторым по величине рынком молекулярной диагностики в Европе, что обусловлено спросом на услуги, связанные с инфекциями, передаваемыми половым путем, и тестированием желудочно-кишечного тракта, а также обнаружением респираторных вирусов.

- Ожидается, что новая дочерняя компания ускорит более широкое внедрение в Европе находящихся в разработке решений компании Seegene, CURECA™ и STAgora™

СЕУЛ, Южная Корея, 5 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Seegene, Inc., мировой лидер в области молекулярной диагностики (MDx), объявила сегодня о создании во Франции новой дочерней компании для укрепления своего присутствия в Европе и поддержки глобального расширения продаж.

Новая дочерняя компания укрепит взаимодействие с клиентами и партнерами на местном уровне путем расширения технической поддержки, развития рынка и сотрудничества с заинтересованными сторонами в области здравоохранения.

Согласно данным глобальной компании по исследованиям рынка Grand View Research, Inc., объем рынка MDx во Франции оценивается примерно в 600 млн евро, что составляет около 15 % от общего объема европейского рынка. Это второй по величине рынок в регионе после Германии, которой принадлежит 19 %. Спрос во Франции особенно высок на диагностические тесты, нацеленные на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), инфекции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и респираторные инфекции. Через свою дочернюю компанию Seegene стремится расширить продажи этих продуктов, одновременно представляя более широкий портфель, включая рак шейки матки и другие мультиплексные диагностические категории.

«На французском рынке, который разделен между частным и государственным секторами, способность быстро поставлять инновационные продукты и удовлетворять потребности лабораторий в эффективности является ключевым фактором конкурентоспособности, — сказал Даниэль Шин (Daniel Shin), исполнительный вице-президент и директор по глобальным продажам и маркетингу Seegene. — Дочерняя компания позволит Seegene лучше понять французский ландшафт здравоохранения, укрепить местное обслуживание клиентов и ускорить рост бизнеса компании по диагностике in vitro за счет специального местного опыта».

Дочерняя компания также обеспечивает стратегический плацдарм для европейского развертывания решений Seegene, которые находятся на стадии разработки: CURECA™, полностью автоматизированная автономная система ПЦР, и STAgora™, платформа для анализа диагностических данных и прогнозирования в режиме реального времени.

В результате присоединения Франции число дочерних компаний Seegene по сбыту за рубежом достигловосьми, что дополняет глобальную сеть дистрибуции компании, насчитывающую 90 дистрибьюторов в 94 странах.

По состоянию на первую половину 2025 года на зарубежные продажи приходилось примерно 93 % от общей выручки компании Seegene, а на Европу — 63 %. Этот регион остается ключевым драйвером роста в дорожной карте глобального расширения компании.

Отказ от ответственности

Продукты CURECA™ и STAgora™ находятся на стадии разработки и недоступны для диагностического использования.

О компании Seegene

Seegene имеет 25-летний опыт работы в области НИОКР, производства и ведения бизнеса, связанного с синдромным подходом к ПЦР-тестированию в реальном времени. Этот опыт был особенно важен во время пандемии COVID-19, когда компания Seegene поставила свыше 340 миллионов тестов на COVID-19 более чем в 100 стран мира. Основной особенностью технологии синдромной диагностики в режиме реального времени методом ПЦР, предлагаемой компанией Seegene, является возможность одновременного тестирования образца в одной пробирке на 14 патогенов, вызывающих сходные симптомы, с получением количественных оценок.

Посетите веб-сайт компании по адресу Seegene.com и следите за новостями в linkedin.com/company/seegene-inc

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2838566/logo_Logo.jpg