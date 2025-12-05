Seegene Mendirikan Anak Usaha di Perancis untuk Memperluas Jangkauan di Eropa

- Perancis menjadi basis anak usaha kedelapan Seegene yang menangani penjualan di pasar luar negeri, serta anak usaha ketiga Seegene di Eropa setelah Italia dan Jerman

- Perancis memiliki pasar diagnostik molekuler terbesar kedua di Eropa, didorong tingkat permintaan alat tes infeksi penyakit menular seksual, infeksi saluran pencernaan, serta virus pernapasan

- Anak usaha yang baru ini segera mempercepat penggunaan solusi Seegene yang tengah berada dalam tahap pengembangan, CURECA™ dan STAgora™, di Eropa

SEOUL, Korea Selatan, 5 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Seegene, Inc., pemimpin pasar diagnostik molekuler (MDx) di dunia, hari ini mengumumkan pendirian anak usaha baru di Perancis untuk memperkuat jangkauan di Eropa dan mendukung ekspansi penjualan global.

Anak usaha Seegene ini akan mempererat hubungan dengan pelanggan dan mitra di pasar lokal melalui dukungan teknis, pengembangan pasar, serta kolaborasi bersama para pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Menurut konsultan riset pasar global Grand View Research, Inc., nilai pasar MDx di Perancis diperkirakan mencapai sekitar EUR 600 juta, atau sekitar 15% dari total pasar Eropa. Perancis merupakan pasar terbesar kedua di Eropa setelah Jerman yang memegang pangsa 19%. Permintaan alat diagnostik di Perancis sangat tinggi, terutama untuk infeksi penyakit menular seksual (PMS), infeksi saluran pencernaan (GI), dan infeksi saluran pernapasan. Melalui anak usaha ini, Seegene akan mendorong penjualan produk-produk tersebut sekaligus memperkenalkan portofolio produk yang lebih luas, termasuk alat tes kanker serviks dan kategori diagnostik multipleks lain.

"Di pasar Perancis—terdiri atas sektor publik dan swasta—produsen alat diagnostik harus mampu menghadirkan produk inovatif secara cepat, serta memenuhi kebutuhan efisiensi laboratorium," ujar Daniel Shin, Executive Vice President, Chief Global Sales & Marketing Officer, Seegene. "Lewat anak usaha baru ini, Seegene dapat mempelajari kebutuhan pasar di Perancis, memperkuat layanan untuk pelanggan lokal, dan mempercepat pertumbuhan bisnis diagnostik in vitro melalui keahlian lokal."

Anak perusahaan ini juga menjadi basis strategis untuk peluncuran solusi Seegene di Eropa yang masih dalam tahap pengembangan, yaitu CURECA™, sistem PCR otomatis tanpa operator, dan STAgora™, platform analisis data dan diagnostik real-time yang dapat melakukan prediksi.

Setelah pendirian anak usaha Perancis, jumlah anak usaha Seegene yang menangani penjualan di pasar luar negeri kini menjadi delapan perusahaan, melengkapi jaringan distribusi global yang telah mencakup 90 distributor di 94 negara.

Pada Semester I-2025, penjualan luar negeri berkontribusi sekitar 93% terhadap pendapatan Seegene, sedangkan kontribusi penjualan di Eropa mencapai 63%. Eropa tetap menjadi penggerak pertumbuhan utama dalam rencana ekspansi global Seegene.

Sanggahan

CURECA™ dan STAgora™ masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk keperluan diagnostik.

Tentang Seegene

Seegene telah berpengalaman selama 25 tahun menjalankan litbang (R&D), memproduksi, dan memasarkan teknologi syndromic real-time PCR. Pada masa pandemi Covid-19, Seegene memasok lebih dari 340 juta alat tes Covid-19 ke lebih dari 100 negara. Teknologi syndromic real-time PCR secara serentak mendeteksi 14 patogen yang menimbulkan gejala penyakit serupa pada satu tabung untuk menghasilkan informasi kuantitatif.

Informasi selengkapnya: Seegene.com dan linkedin.com/company/seegene-inc

