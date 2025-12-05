Seegene otwiera oddział we Francji, aby poszerzyć swój zasięg w Europie

Francja została wybrana na siedzibę ósmegona świecie i trzeciego w Europie zagranicznego oddziału sprzedażowego spółki, dołączając do filii we Włoszech i w Niemczech.

Kraj ten jest drugim pod względem wielkości rynkiem diagnostyki molekularnej w Europie, napędzanym zapotrzebowaniem w zakresie infekcji przenoszonych drogą płciową, badań układu pokarmowego i wykrywania wirusów dróg oddechowych.

Zamierzeniem nowego oddziału jest przyspieszenie wprowadzania w Europie na szerszą skalę nowych rozwiązań Seegene, CURECA™ i STAgora™.

SEUL (Korea Południowa), 5 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Seegene, Inc., globalny lider branży diagnostyki molekularnej (MDx), ogłosił dzisiaj otwarcie nowego oddziału we Francji, którego celem jest umocnienie udziału w rynku europejskim i wsparcie globalnej ekspansji działalności sprzedażowej spółki.

Nowy oddział wzmocni zaangażowanie w kontakty z klientami i partnerami na poziomie lokalnym za sprawą ulepszonego wsparcia technicznego, strategii rozwoju rynku i współpracy z podmiotami z branży opieki zdrowotnej.

Według danych Grand View Research Inc., międzynarodowej firmy działającej w sektorze badań rynkowych, wartość francuskiego rynku badań molekularnych szacowana jest na około 600 mln EUR, co stanowi blisko 15 procent łącznej wartości na skalę Europy. Jest to drugi pod względem wielkości rynek, zaraz po Niemczech, których udział kształtuje się na poziomie 19 procent. We Francji odnotowano szczególnie wysokie zapotrzebowanie na badania diagnostyczne pod kątem infekcji przenoszonych drogą płciową, zakażeń układu pokarmowego i infekcji układu oddechowego. Celem Seegene jest zwiększenie sprzedaży tych produktów za pośrednictwem nowego oddziału i równoczesne wprowadzanie szerszej oferty obejmującej badania pod kątem raka szyjki macicy i inne kategorie badań diagnostycznych wykonywanych metodą multipleks.

„Na rynku francuskim, podzielonym na sektor prywatny i publiczny, możliwość szybkiej dostawy innowacyjnych produktów i sprostania potrzebom laboratoriów w zakresie wydajności jest kluczowym elementem wpływającym na konkurencyjność - powiedział Daniel Shin, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej i marketingu w Seegene. - Oddział pozwoli firmie Seegene na lepszy wgląd we francuski sektor opieki zdrowotnej, umacniając obsługę klienta na szczeblu lokalnym i przyspieszając rozwój segmentu działalności spółki obejmującego diagnostykę in vitro dzięki lokalnym specjalistom".

Filia zapewni też strategiczną platformę dla wprowadzania w Europie rozwiązań Seegene, które są na etapie prac rozwojowych. Obejmują one takie produkty, jak CURECA™, w pełni automatyczny system PCR oraz STAgora™, platformę do analizy i prognozowania danych diagnostycznych w czasie rzeczywistym.

Wejście na rynek francuski zwiększa liczbę zagranicznych oddziałów sprzedażowych spółki do ośmiui uzupełnia globalną sieć dystrybucyjną obejmującą 90 dystrybutorów w 94 krajach.

Według stanu na zakończenie 1. półrocza 2025 r., sprzedaż zagraniczna stanowiła około 93 procent łącznych przychodów Seegene, przy czym udział Europy kształtował się na poziomie 63 procent. Region ten pozostaje kluczową siłą napędową rozwoju w strategii globalnej ekspansji spółki.

Zastrzeżenie

CURECA™ i STAgora™ są w fazie prac rozwojowych i nie są dostępne do użytku diagnostycznego.

Seegene

Seegene ma ponad 25 lat doświadczenia w badaniach i rozwoju, produkcji i działalności gospodarczej w zakresie technologii real-time PCR do diagnostyki syndromicznej. To doświadczenie przydało się szczególnie podczas pandemii COVID-19, gdy Seegene dostarczył ponad 340 milionów testów na COVID-19 do przeszło 100 krajów na całym świecie. Technologia real-time PCR do diagnostyki syndromicznej, którą opracowała firma Seegene, wyróżnia się przede wszystkim możliwością wykonania badania w kierunku jednocześnie 14 patogenów powodujących podobne objawy na podstawie materiału z jednej probówki, a także dostarczenia wyników ilościowych.

Odwiedź stronę Seegene.com i profil firmy na portalu linkedin.com/company/seegene-inc

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2838566/logo_Logo.jpg