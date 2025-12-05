Seegene zakladá francúzsku dcérsku spoločnosť s cieľom rozšíriť pôsobnosť na európskom trhu
News provided bySeegene Inc.
Dec 05, 2025, 03:00 ET
– Francúzsko sa stáva sídlom osmejzahraničnej obchodnej dcérskej spoločnosti Seegene a po Taliansku a Nemecku tretej v Európe
– Krajina je druhým najväčším trhom molekulárnej diagnostiky v Európe, najmä kvôli dopytu po testovaní sexuálne prenosných, gastrointestinálnych infekcií a detekcie respiračných vírusov.
– Nová dcérska spoločnosť by mala urýchliť širšie prijatie vývojových riešení spoločnosti Seegene, CURECA™ a STAgora™, v Európe.
SOUL, Južná Kórea, 5. decembra 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Seegene, Inc., globálny líder v oblasti molekulárnej diagnostiky (MDx), dnes oznámila založenie novej dcérskej spoločnosti vo Francúzsku s cieľom posilniť svoju európsku pôsobnosť a podporiť globálnu expanziu predaja.
Nová dcérska spoločnosť posilní lokálny kontakt so zákazníkmi a partnermi prostredníctvom vylepšenej technickej podpory, rozvoja trhu a spolupráce so zainteresovanými stranami v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Globálna spoločnosť zameraná na prieskum trhu Grand View Research, Inc. odhaduje, že francúzsky trh s MDx dosiahne hodnotu približne 600 miliónov EUR, čo predstavuje približne 15 percent z celkového objemu v Európe. Ide o druhý najväčší trh v regióne po Nemecku, ktoré má 19-percentný podiel. Vo Francúzsku je obzvlášť vysoký dopyt po diagnostických testoch zameraných na sexuálne prenosné infekcie (STI) a infekcie gastrointestinálneho traktu (GI) a respiračné infekcie. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti sa Seegene zameriava na rozšírenie predaja týchto produktov a zároveň na zavedenie širšieho portfólia, vrátane rakoviny krčka maternice a ďalších zložených diagnostických kategórií.
„Na francúzskom trhu, ktorý sa rozdeľuje medzi súkromný a verejný sektor, je kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti možnosť rýchlo dodávať inovatívne produkty a uspokojovať potreby laboratórií z hľadiska efektívnosti," povedal Daniel Shin, výkonný viceprezident a hlavný globálny obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti Seegene. „Dcérska spoločnosť umožní spoločnosti Seegene získať lepšie pochopenie francúzskeho zdravotníctva, posilniť lokálne služby zákazníkom a vďaka špecializovaným lokálnym znalostiam urýchliť rast podnikania spoločnosti v oblasti in vitro diagnostiky."
Dcérska spoločnosť tiež prinesie strategickú oporu pre európske zavedenie vyvíjaných riešení spoločnosti Seegene, CURECA™, plne automatizovaného systému PCR, a STAgora™, platformy na analýzu diagnostických údajov a prediktívne poznatky v reálnom čase.
Prírastkom Francúzska vzrástol počet zahraničných obchodných dcérskych spoločností Seegene naosem, čím sa doplnila jej globálna distribučná sieť 90 distribútorov v 94 krajinách.
V prvom polroku 2025 predstavovali zahraničné tržby približne 93 percent celkových príjmov spoločnosti Seegene, pričom Európa predstavovala 63 percent. Región zostáva kľúčovým motorom rastu pre globálny plán expanzie spoločnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
CURECA™ a STAgora™ sú produkty vo vývoji a nie sú dostupné na diagnostické použitie.
O spoločnosti Seegene
Seegene sa už 25 rokov venuje špecializácii v oblasti výskumu a vývoja, výroby a obchodu v súvislosti so syndrómovými technológiami PCR v reálom čase. Táto odbornosť sa potvrdila najmä počas pandémie ochorenia COVID-19, keď spoločnosť Seegene poskytla viac ako 340 miliónov testov na COVID-19 viac ako 100 krajinám po celom svete. Základnou vlastnosťou syndrómovej technológie PCR v reálnom čase spoločnosti Seegene je schopnosť simultánne, v jednej skúmavke, testovať 14 patogénov, ktoré spôsobujú podobné prejavy a symptómy, a poskytnúť kvantitatívne informácie.
Navštívte: Seegene.com a sledujte linkedin.com/company/seegene-inc
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2838566/logo_Logo.jpg
Share this article