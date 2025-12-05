Seegene crea una filial francesa para ampliar su presencia europea

- Francia se convierte en la octavafilial de ventas de Seegene en el extranjero y la tercera en Europa, después de Italia y Alemania.

- El país ocupa el segundo lugar entre los mercados europeos de diagnóstico molecular, impulsado por la demanda de pruebas para infecciones de transmisión sexual y gastrointestinales y la detección de virus respiratorios.

- Se espera que la nueva filial acelere la adopción generalizada de las soluciones en desarrollo de Seegene, CURECA™ y STAgora™, en Europa.

SEÚL, Corea del Sur, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Seegene, Inc., líder mundial en diagnóstico molecular (MDx), anunció hoy la creación de una nueva filial en Francia para fortalecer su presencia en Europa y apoyar la expansión de sus ventas a nivel mundial.

La nueva filial reforzará el compromiso local con los clientes y socios mediante la mejora del soporte técnico, el desarrollo del mercado y la colaboración con las partes interesadas del sector sanitario.

Según la firma de investigación de mercado global Grand View Research, Inc., se estima que el mercado MDx de Francia alcanzará aproximadamente 600 millones de euros, lo que representa alrededor del 15 por ciento del total de Europa. Es el segundo mercado más grande en la región después de Alemania, el cual alberga un 19 por ciento de cuota. En Francia, la demanda es especialmente alta para las pruebas diagnósticas para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS), infecciones del tracto gastrointestinal (GI) e infecciones respiratorias. A través de su filial, Seegene pretende expandir las ventas de estas líneas de productos y también introducir una cartera más amplia, incluida la detección del cáncer de cuello uterino y otras categorías de diagnóstico múltiple.

"En el mercado francés, que se divide entre los sectores privado y público, la capacidad de proporcionar productos innovadores y responder a las necesidades de eficiencia de los laboratorios es un factor clave para asegurar la competitividad." Así dijo Daniel Shin, vicepresidente ejecutivo y director global de ventas y marketing de Seegene. "La filial permitirá a Seegene comprender mejor la coyuntura del sector sanitario francés, fortaleciendo el servicio al cliente local y acelerando el crecimiento del negocio diagnóstico in vitro de la compañía con experiencia local dedicada."

La filial también proporciona un punto de apoyo estratégico para el lanzamiento europeo de las soluciones que Seegene tiene en desarrollo: CURECA™, un sistema PCR automatizado y autónomo, y STAgora™, una plataforma de análisis de datos diagnósticos y predicción en tiempo real.

La incorporación de Francia eleva a ocholas filiales de ventas de Seegene en el extranjero, complementando su red de distribución global de 90 distribuidores en 94 países.

A partir de la primera mitad de 2025, las ventas en el extranjero representaron aproximadamente el 93 por ciento de los ingresos totales de Seegene, y Europa representó el 63 por ciento. La región sigue siendo un motor de crecimiento clave para la hoja de ruta de expansión global de la empresa.

CURECA™ y STAgora™ están en desarrollo y no están disponibles para el diagnóstico.

Acerca de Seegene

Seegene cuenta con más de 25 años de experiencia en I+D, fabricación y actividades relacionadas con las tecnologías de PCR sindrómica en tiempo real. Esta experiencia se puso especialmente de manifiesto durante la pandemia de COVID-19, cuando Seegene suministró más de 340 millones de pruebas de COVID-19 a más de 100 países de todo el mundo. La característica principal de la tecnología PCR sindrómica en tiempo real de Seegene es la capacidad de analizar simultáneamente 14 patógenos que causan síntomas y señales similares en un solo tubo con información cuantitativa.

Visite: Seegene.com y síganos en linkedin.com/company/seegene-inc

