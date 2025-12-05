Seegene apre una filiale in Francia per rafforzare la propria presenza in Europa

Seegene Inc.

Dec 05, 2025, 03:00 ET

  • La Francia diventa l'ottava filiale estera di Seegene e la terza in Europa, dopo Italia e Germania
  • Il paese si posiziona come il secondo mercato europeo per la diagnostica molecolare, trainato dalla richiesta di test diagnostici per le infezioni sessualmente trasmissibili e gastrointestinali
  • La nuova filiale dovrebbe favorire un adozione più ampia in Europa delle soluzioni in i sviluppo di Seegene, CURECA™ e STAgora™

SEUL, Corea del Sud, 5 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Seegene, Inc., leader mondiale nella diagnostica molecolare (MDx), ha annunciato oggi l'apertura di una nuova filiale in Francia per rafforzare la propria presenza in Europa e supportare l'espansione delle vendite a livello globale.

La nuova filiale rafforzerà il coinvolgimento locale con clienti e partner attraverso un supporto tecnico potenziato, lo sviluppo del mercato e la collaborazione con gli operatori del settore sanitario.

Secondo la società di ricerche di mercato globale Grand View Research, Inc., il mercato francese della diagnostica molecolare (MDx)  è stimato intorno ai 600 milioni di euro, pari a circa il 15% del totale europeo. La Francia si conferma il secondo mercato più importante del continente europeo, dopo la Germania, che detiene una quota del 19%. Nel paese la domanda è particolarmente elevata per i  test diagnostici per  infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e infezioni del tratto gastrointestinale (GI). Seegene mira ad  incrementarele vendite di queste linee di prodotti, ampliando al contempo  la propria offerta nelle aree delle infezioni respiratorie,  del tumorecervicale e di altre tipologie diagnostiche.

" In un mercato francese dominato dal settore privato, la capacità di consegnare rapidamente i prodotti e rispondere alle esigenze dei clienti definisce la competitività", ha  dichiarato Daniel Shin, Vicepresidente Esecutivo, Responsabile Vendite Globali e Marketing di Seegene. "La nuova filiale consentirà a Seegene di orientarsi meglio nel panorama sanitario francese, rafforzando il servizio clienti locale e accelerando la crescita del business della diagnostica in vitro dell'azienda grazie a competenze locali specializzate."

La nuova filiale rappresenta inoltre un punto d'appoggio strategico per il lancio europeo delle soluzioni Seegene in fase di sviluppo di : CURECA™, un sistema PCR completamente automatizzato e senza operatore, e STAgora™, una piattaforma di analisi diagnostica in tempo reale con funzionalità predittive.

Con l'apertura in Francia, le filiali estere di Seegene salgono a otto, a complemento della rete di distribuzione globale che conta 90 distributori in 94 paesi.

Nel primo semestre del 2025, le vendite estere hanno rappresentato circa il 93% del fatturato totale di Seegene, con l'Europa a quota 63%. La regione rimane un motore di crescita fondamentale per il percorso di espansione globale dell'azienda.

Disclaimer
CURECA™ e STAgora™ sono in fase di sviluppo e non sono disponibili per uso diagnostico.

Informazioni su Seegene

Seegene vanta più di 25 anni di esperienza dedicata in R&S, produzione e attività commerciali correlate alle tecnologie real-time PCR sindromiche. Questa competenza è apparsa particolarmente evidente durante la pandemia di COVID-19, quando Seegene ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 in più di 100 paesi in tutto il mondo. La tecnologia PCR sindromica di Seegene consente la rilevazione simultanea di 14 patogeni, che causano segni clinici e sintomi simili, in un unico tubo di reazione, fornendo informazioni quantitative per ciascun patogeno.

