シージェン、欧州市場拡大に向けフランスに子会社を設立

- フランスはシージェンの海外販売子会社として8カ国目、欧州ではイタリア、ドイツに次ぐ3カ国目

- 性感染症検査や消化器検査、呼吸器系検査におけるニーズを背景に、欧州第2位の分子診断市場規模を誇る

- 新設子会社により、開発中のソリューション「CURECA™」および「STAgora™」の欧州市場での普及加速が見込まれる

ソウル（韓国）、2025年12月5日 /PRNewswire/ -- 分子診断（MDx）分野のグローバルリーダーであるシージェン株式会社は本日、欧州における存在感を高め、グローバル市場における販売拡大をサポートするため、フランスに新子会社を設立したことを発表しました。

新子会社は、技術サポートの強化、市場開拓、医療関連利害関係者との連携を通じて、顧客やパートナーと地域密着型の取り組みを強化します。

グローバル市場調査会社グランド・ビュー・リサーチ（Grand View Research, Inc.）によると、フランスのMDx市場規模は約6億ユーロに達すると推定されており、これは欧州全体の約15％を占める数字となっています。これは同地域のシェア率19％のドイツに次ぐ、2番目に大きな市場です。フランスでは特に性感染症（STI）および消化器感染症、呼吸器感染症を対象とした診断検査の需要が高くなっています。シージェンは子会社を通じて、これらの製品ラインの販売拡大を図るとともに、呼吸器感染症、子宮頸がん、その他の多重診断分野を含む広範な製品ポートフォリオの導入を目指しています。

「民間と公共部門に分かれるフランス市場において、革新的な製品を迅速に提供することでラボの効率性ニーズを満たす能力こそ、競争力につながる重要な要素なのです」と、シージェンの執行副社長兼最高グローバル営業・マーケティング責任者を務めるダニエル・シンは話しています。「新子会社の設立により、シージェンはフランスの医療環境における事業展開を強化し、現地におけるカスタマーサービスを充実させるとともに、現地ならではのノウハウを活用して体外診断薬事業の成長を加速させていきます」。

子会社は、シージェンが現在開発中のソリューションである完全自動化無人PCRシステム「CURECA™」およびリアルタイム診断データ分析・予測インサイトプラットフォーム「STAgora™」の欧州展開に向けた戦略的拠点も提供することになる見込みです。

このたび、フランス支社が追加されたことで、シージェンの海外販売子会社は8社となり、94カ国に90のディストリビューターを擁するグローバル流通ネットワークを補完します。

2025年上半期時点で、シージェンの総収益に占める海外売上高の割合は約93％に達し、そのうち欧州が63％を占めています。地域は、同社のグローバル拡大戦略における主要な成長ドライバーであり続けています。

免責事項

CURECA™およびSTAgora™は目下開発中であり、診断用途に利用することはできません。

シージェンについて

シージェンは、マルチプレックスPCR技術に関する研究開発、製造および運営に25年の経験を有しています。特にCOVID-19パンデミックの際は、独自のノウハウを活かして、世界100カ国以上に3億4,000万件以上のCOVID-19検査を提供しました。シージェンの症候群性リアルタイムPCR技術は、類似した症状を引き起こす14の病原体を1本のチューブで同時に検査し、定量的な情報を引き出すことを特長としています。

