Seegene zakládá francouzskou dceřinou společnost s cílem rozšířit své působení v Evropě
Dec 05, 2025, 03:00 ET
- Francie se stává osmouzahraniční prodejní dceřinou společností Seegene a třetí v Evropě po Itálii a Německu
- Tato země je druhým největším trhem molekulární diagnostiky v Evropě, a to díky poptávce v oblasti testování pohlavně přenosných infekcí a gastrointestinálních onemocnění a detekce respiračních virů.
- Očekává se, že nová dceřiná společnost urychlí širší přijetí řešení CURECA™ a STAgora™, která společnost Seegene vyvíjí, v Evropě.
SOUL, Jižní Korea, 5. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Seegene, Inc., vedoucí světový podnik v oblasti molekulární diagnostiky (MDx), dnes oznámila založení nové dceřiné společnosti ve Francii s cílem posílit svou přítomnost v Evropě a podpořit globální expanzi prodeje.
Nová dceřiná společnost posílí místní spolupráci se zákazníky a partnery prostřednictvím vylepšené technické podpory, rozvoje trhu a spolupráce se zainteresovanými stranami v oblasti zdravotní péče.
Podle globální výzkumné společnosti Grand View Research, Inc. se odhaduje, že francouzský trh MDx dosáhne přibližně 600 milionů eur, což představuje asi 15 procent celkového evropského trhu. Jedná se o druhý největší trh v regionu po Německu, které má podíl 19 %. Ve Francii je obzvláště vysoká poptávka po diagnostických testech zaměřených na pohlavně přenosné infekce (STI), infekce gastrointestinálního traktu (GI) a respirační infekce. Prostřednictvím své dceřiné společnosti se Seegene snaží rozšířit prodej těchto produktových řad a zároveň zavést širší portfolio zahrnující rakovinu děložního čípku a další multiplexní diagnostické kategorie.
„Na francouzském trhu, který je rozdělen na soukromý a veřejný sektor, je schopnost rychle dodávat inovativní produkty a uspokojovat potřeby laboratoří v oblasti efektivity klíčovým faktorem konkurenceschopnosti," řekl Daniel Shin, výkonný viceprezident a ředitel globálního prodeje a marketingu společnosti Seegene. „Dceřiná společnost umožní společnosti Seegene lépe porozumět francouzskému zdravotnictví, posílit místní zákaznický servis a urychlit růst podnikání společnosti v oblasti diagnostiky in vitro díky specializovaným místním odborným znalostem."
Dceřiná společnost také poskytuje strategickou oporu pro evropské uvedení řešení od Seegene, která jsou ve vývoji, CURECA™, plně automatizovaný bezobslužný systém PCR (polymerázová řetězová reakce), a STAgora™, platforma pro analýzu diagnostických dat v reálném čase a prediktivní poznatky.
Přidáním Francie se počet zahraničních prodejních dceřiných společností Seegene zvýšil naosm, což doplňuje její globální distribuční síť 90 distributorů v 94 zemích.
V první polovině roku 2025 tvořil zahraniční prodej přibližně 93 procent celkových příjmů společnosti Seegene, přičemž Evropa představovala 63 procent. Tato oblast zůstává klíčovým motorem růstu pro globální expanzi společnosti.
Upozornění
CURECA™ a STAgora™ jsou ve vývoji a nejsou k dispozici pro diagnostické účely.
O společnosti Seegene
Společnost Seegene má více než 25 let zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje, výroby a podnikání souvisejícího se syndromickými technologiemi PCR v reálném čase. Tato odbornost byla zvláště zdůrazněna během pandemie COVID-19, kdy společnost Seegene poskytla více než 340 milionů testů na COVID-19 do více než 100 zemí po celém světě. Hlavní předností syndromické technologie PCR v reálném čase společnosti Seegene je schopnost současně testovat 14 patogenů, které způsobují podobné příznaky, v jedné zkumavce s kvantitativními informacemi.
