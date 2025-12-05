Seegene établit sa filiale française pour renforcer sa présence en Europe

La France devient la huitième filiale commerciale de Seegene au niveau mondial et la troisième en Europe, après l'Italie et l'Allemagne.

Le territoire français est le deuxième marché européen du diagnostic moléculaire, grâce à la demande en matière d'infections sexuellement transmissibles, de tests gastro-intestinaux ou encore d'infections respiratoires.

La nouvelle filiale devrait accélérer l'intégration des solutions en développement de Seegene, CURECA™ et STAgora™, en Europe.

SÉOUL, Corée du Sud, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Seegene, Inc., leader mondial du diagnostic moléculaire (MDx), annonce aujourd'hui la création d'une nouvelle filiale en France afin de renforcer sa présence en Europe et de soutenir l'expansion de ses ventes au niveau mondial.

En transférant ses activités françaises de distribution vers une entité locale, Seegene Inc ambitionne de renforcer la proximité avec ses clients et partenaires en misant sur un accompagnement technique renforcé, le développement du marché et une collaboration accrue avec les acteurs du secteur de la santé.

Selon le cabinet d'études de marché Grand View Research, Inc., le marché français du diagnostic moléculaire est estimé à environ 600 millions d'euros (EUR), soit environ 15 % du total européen. Il s'agit du deuxième marché de la région après l'Allemagne, qui détient une part de 19 %. En France, la demande est particulièrement élevée pour les tests de diagnostic ciblant les infections sexuellement transmissibles (IST), les infections gastro-intestinales et les infections respiratoires.

À travers sa filiale, Seegene confirme sa volonté d'accroître les ventes de ses gammes de produits, tout en élargissant son portefeuille au cancer du col de l'utérus et à d'autres catégories de tests multiplexes.

« Sur le marché français , réparti entre les secteurs privé et public, la capacité à fournir rapidement des produits innovants et à répondre aux besoins d'efficience des laboratoires constitue un facteur clé de compétitivité », déclare Daniel Shin, vice-président exécutif et directeur des ventes et du marketing de Seegene. « La filiale permettra à Seegene d'avoir une meilleure compréhension du paysage français de la santé, de renforcer le service client local et d'accélérer la croissance de l'activité de diagnostic in vitro de la société grâce à une expertise locale dédiée »

La filiale constitue également un point d'ancrage stratégique pour le déploiement européen des solutions de Seegene en cours de développement, à savoir CURECA™, un système PCR intégralement automatisé, et STAgora™, une plateforme d'analyse de données épidémiologiques et d'informations prédictives en temps réel.

Avec la France, Seegene compte désormais huit filiales commerciales dans le monde, complétant ainsi son réseau de distribution à l'international de 90 distributeurs répartis dans 94 pays.

Au premier semestre 2025, les ventes à l'étranger représentaient environ 93 % du chiffre d'affaires total de Seegene, l'Europe représentant 63 %. La région reste un moteur de croissance essentiel pour la feuille de route de l'entreprise en matière d'expansion mondiale.

Clause de non-responsabilité

CURECA™ et STAgora™ sont en cours de développement et ne sont pas disponibles pour une utilisation diagnostique.

À propos de Seegene

Seegene possède plus de 25 ans d'expérience dans la R&D, la fabrication et la gestion commerciale dans le domaine des technologies PCR syndromiques en temps réel. Ces compétences ont été particulièrement mises en évidence lors de la pandémie de COVID-19, lorsque Seegene a fourni plus de 340 millions de tests COVID-19 à plus de 100 pays à travers le monde. La principale caractéristique de la technologie PCR syndromique en temps réel de Seegene est la capacité de tester simultanément jusqu'à 14 agents pathogènes, qui peuvent provoquer des signes et symptômes similaires, dans un seul tube avec des informations quantitatives.

Rendez-vous sur :https://www.seegene.com/ et suivez-nous sur https://www.linkedin.com/company/seegene-inclinkedin.com/company/seegene-inc

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2838566/logo_Logo.jpg