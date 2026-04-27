Безопасность. Для семьи -- TIGGO9 проходит публичный краш-тест на столкновение трех автомобилей во время Международного бизнес-саммита International Business Summit 2026 года

УХУ, Китай, 27 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- В апреле 2026 года в ходе Международного бизнес-саммита 2026 года CHERY провела публичный краш-тест TIGGO9 на соответствие требованиям безопасности при столкновении трех транспортных средств в лаборатории Chery Crash Safety Laboratory, на котором присутствовали мировые дилеры, международные СМИ и представители зарубежных пользователей. В тесте, разработанном с учетом реальных сценариев дорожного движения с высоким уровнем риска, использовалась ситуация столкновения нескольких автомобилей для оценки безопасности флагманского кроссовера CHERY и дальнейшей демонстрации философии безопасности бренда: Безопасность. Для семьи.

Scene of the CHERY Three-Vehicle Composite Crash Test

В тесте смоделирован сценарий сильного удара спереди и сзади. TIGGO9, как основное тестируемое транспортное средство, выдержал лобовое столкновение с TIGGO7 на скорости 50 км/ч , с одновременным наездом на него сзади другого автомобиля на скорости 40 км/ч, что позволило всесторонне оценить конструкцию кузова, системы пассивной безопасности и экстренное реагирование после столкновения. После аварии пассажирский салон остался нетронутым, без явной деформации стоек кузов и с сохранением достаточного пространства внутри автомобиля. Подушки безопасности и боковые шторки безопасности были должным образом раскрыты, системы ремней безопасности сработали эффективно, двери открылись автоматически и могли нормально открываться, топливная система не показывала утечек, а аварийная сигнализация работала штатно.

Данные результаты стали возможны благодаря системному проектированию безопасности TIGGO9, включая очень жесткую конструкцию кузова, изготовленного на 85 % из высокопрочной стали и на 21 % из горячештампованной стали, оптимизированной траектории переноса нагрузки и системе из 10 подушек безопасности. К уже полученным по всему миру многочисленным пятизвездочным сертификатам безопасности CHERY продолжает подтверждать их актуальность посредством тестов в реальных условиях. Заглядывая в будущее, CHERY продолжит повышать стандарты безопасности и обеспечивать надежную защиту для семей по всему миру.

