가족을 위한 안전: TIGGO9, 2026 국제 비즈니스 서밋 중 공개 3차량 복합 충돌 검증 완료

우후, 중국 2026년 4월 27일 /PRNewswire/ -- 2026년 4월 2026 국제 비즈니스 서밋(2026 International Business Summit) 기간 중 체리(CHERY)가 글로벌 딜러, 국제 언론 및 해외 사용자 대표들이 현장에서 지켜보는 가운데 체리 충돌 안전 실험실에서 TIGGO9의 공개 3차량 복합 충돌 검증을 완료했다. 실제 고위험 교통 시나리오를 중심으로 설계된 이 테스트는 복합 충돌 설정을 사용해 체리의 플래그십 SUV의 안전 성능을 평가하고 브랜드의 안전 철학인 '가족을 위한 안전(Safety. For Family)'을 더 입증했다.

Scene of the CHERY Three-Vehicle Composite Crash Test (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

이 테스트는 심각한 전후방 충돌 시나리오를 시뮬레이션했다. 핵심 테스트 차량인 TIGGO9는 TIGGO7로부터 시속 50km의 정면충돌을 받는 동시에 다른 차량으로부터 시속 40km의 후방 추돌을 당해 차체 구조, 구속 시스템 및 충돌 후 비상 대응에 대한 종합적인 평가를 받았다. 충돌 후 승객실은 온전하게 유지되었고, 필러에 뚜렷한 변형이 없었으며 충분한 생존 공간이 보존됐다. 에어백과 사이드 커튼 에어백이 적절히 전개되었고, 안전벨트 시스템이 효과적으로 작동했으며, 도어가 자동으로 잠금 해제되어 정상적으로 열렸고, 연료 시스템에 누출이 없었으며, 비상등이 의도된 대로 작동했다.

이러한 성능은 85%의 고장력강과 21%의 핫스탬핑 강판을 사용한 고강성 차체 구조, 최적화된 하중 전달 경로, 10개 에어백 시스템을 포함한 TIGGO9의 체계적인 안전 설계에 의해 뒷받침된다. 이미 여러 글로벌 5성 안전 인증을 획득한 체리는 실제 검증을 통해 안전 자격을 지속적으로 강화하고 있다. 앞으로 체리는 안전 기준을 지속적으로 높이고 전 세계 가족들에게 신뢰할 수 있는 보호를 제공할 것이다.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.