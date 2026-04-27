السلامة. من أجل العائلة: سيارة TIGGO9 تستكمل اختبار التحقق من الحوادث المركّب العام ثلاثي المركبات خلال "قمة الأعمال الدولية لعام 2026"

ووهو، الصين ، 27 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- في أبريل 2026 ، خلال "قمة الأعمال الدولية لعام 2026"، أكملت "شيري" اختبار التحقق من الحوادث المركّب العام ثلاثي المركبات للسيارة TIGGO9 في "مختبر شيري للسلامة من التصادم"، وشهد الحدث ميدانيًا تجار عالميون، ووسائل إعلام دولية، وممثلون للمستخدمين في الخارج. واستخدم الاختبار، الذي تم تصميمه حول سيناريوهات حركة المرور عالية الخطورة في العالم الحقيقي ، إعداد حوادث مركّب لتقييم أداء السلامة للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة من "شيري" وإظهار فلسفة السلامة للعلامة التجارية المتجسدة في شعار: السلامة. من أجل العائلة.

Scene of the CHERY Three-Vehicle Composite Crash Test

قام الاختبار بمحاكاة سيناريو اصطدام شديد من الأمام والخلف. عانت سيارة TIGGO9 ، باعتبارها مركبة الاختبار الأساسية ، من اصطدام أمامي بسرعة 50 كم / ساعة من سيارة TIGGO7 بينما تعرضت في وقت واحد لاصطدام خلفي من قبل مركبة أخرى بسرعة 40 كم / ساعة ، مما وضع هيكل جسمها، وأنظمة الاحتجاز، ووسائل الاستجابة لحالات الطوارئ بعد الاصطدام تحت تقييم شامل. بعد الحادث ، ظلت مقصورة الركاب سليمة ، دون تشوه واضح للأعمدة، مع المحافظة على مساحة نجاة كافية. تم نشر الوسائد الهوائية والوسائد الهوائية للستائر الجانبية بشكل صحيح ، وعملت أنظمة أحزمة الأمان بشكل فعال ، وتم فتح الأبواب تلقائيًا وكان من الممكن فتحها بشكل طبيعي ، ولم يُظهر نظام الوقود أي تسرب ، وعملت أضواء التحذير من الخطر حسب المستهدف.

يدعم هذا الأداء تصميم السلامة المنهجي لسيارة TIGGO9 ، بما في ذلك هيكل الجسم عالي الصلابة المصنوع من 85٪ من الفولاذ عالي القوة و 21٪ من الفولاذ المُشكّل بالختم الساخن، والمسار المحسّن لنقل الحمولة ، والنظام المكون من 10 أكياس هوائية. مع العديد من شهادات السلامة العالمية الخمس نجوم التي حصلت عليها بالفعل ، تواصل "شيري" تعزيز أوراق اعتماد السلامة الخاصة بها من خلال التحقق من اختبارات التحقق في العالم الحقيقي. بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل "شيري" رفع معايير السلامة وتقديم حماية موثوقة للعائلات في جميع أنحاء العالم.

