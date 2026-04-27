安全を、家族のために（Safety. For Family）：TIGGO9、2026年国際ビジネスサミットで3台複合衝突検証を公開実施

中国・蕪湖、2026年4月27日 /PRNewswire/ -- 2026年4月、2026年国際ビジネスサミット（2026 International Business Summit）の期間中、 CHERYはChery衝突安全試験室（Chery Crash Safety Laboratory）で、世界各地のディーラー、国際メディア、海外ユーザー代表が現地で見守る中、TIGGO9の公開3台複合衝突検証を実施しました。この試験は、実際の高リスクな交通シナリオを想定して設計されたもので、複合衝突の構成により、CHERYのフラッグシップSUVの安全性能を評価するとともに、同ブランドの安全哲学、すなわち「 安全を、家族のために（Safety. For Family）」を裏付けるものです

Scene of the CHERY Three-Vehicle Composite Crash Test (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

この試験では、深刻な前後衝突のシナリオを再現しました。中核試験車両であるTIGGO9は、TIGGO7による50km/hの前面衝突を受けると同時に、別の車両から40km/hで追突され、車体構造、拘束システム、衝突後の緊急対応が総合的に評価されました。衝突後も乗員室は損なわれず、ピラーに明らかな変形はなく、十分な生存空間が確保されていました。エアバッグとサイドカーテンエアバッグは適切に展開し、シートベルトシステムは有効に機能し、ドアは自動的にロック解除されて通常どおり開くことができ、燃料システムに漏れはなく、ハザードランプは意図どおりに作動しました。

この性能は、85%の高強度鋼と21%のホットスタンプ鋼を採用した高剛性ボディ構造、最適化された荷重伝達経路、10エアバッグシステムなど、TIGGO9の体系的な安全設計によって支えられています。CHERYはすでに複数のグローバルな5つ星安全認証を取得しており、実環境での検証を通じて安全性に対する信頼をさらに高めています。今後もCHERYは安全基準をさらに引き上げ、世界中の家族に信頼できる保護を提供し続けます。

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.