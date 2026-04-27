Keselamatan. Demi Keluarga: TIGGO9 Melengkapkan Pengesahan Ujian Pelanggaran Komposit Tiga Kenderaan Secara Terbuka Semasa Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa 2026

WUHU, China, 27 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada April 2026, semasa Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa 2026, CHERY telah melengkapkan pengesahan ujian pelanggaran komposit tiga kenderaan TIGGO9 secara terbuka di Makmal Keselamatan Pelanggaran Chery, yang disaksikan di lokasi oleh pengedar global, media antarabangsa dan wakil pengguna luar negara. Direka berdasarkan senario trafik berisiko tinggi dunia sebenar, ujian ini menggunakan konfigurasi pelanggaran komposit untuk menilai prestasi keselamatan SUV utama CHERY serta memperlihatkan falsafah keselamatan jenama: Keselamatan. Untuk Keluarga.

Scene of the CHERY Three-Vehicle Composite Crash Test (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Ujian ini mensimulasikan senario impak hadapan dan belakang yang teruk. TIGGO9, sebagai kenderaan ujian utama, menerima hentaman hadapan pada kelajuan 50 km/j daripada sebuah TIGGO7, sambil pada masa yang sama dilanggar dari belakang oleh kenderaan lain pada kelajuan 40 km/j, meletakkan struktur badan, sistem penahan dan tindak balas kecemasan pasca pelanggaran di bawah penilaian menyeluruh. Selepas pelanggaran, ruang kabin penumpang kekal utuh, tanpa ubah bentuk ketara pada tiang, dan ruang hidup yang mencukupi dikekalkan. Beg udara dan beg udara tirai sisi berfungsi dengan baik, sistem tali pinggang keledar beroperasi dengan berkesan, pintu terbuka kunci secara automatik dan boleh dibuka seperti biasa, sistem bahan api tidak menunjukkan sebarang kebocoran, dan lampu amaran kecemasan berfungsi seperti yang sepatutnya.

Prestasi ini disokong oleh reka bentuk keselamatan sistematik TIGGO9, termasuk struktur badan berketegaran tinggi dengan 85% keluli berkekuatan tinggi dan 21% keluli ditempa panas, laluan pemindahan beban yang dioptimumkan, dan sistem 10 beg udara. Dengan pelbagai pensijilan keselamatan lima bintang global yang telah diperoleh, CHERY terus memperkukuh pentauliahan keselamatannya melalui pengesahan dunia sebenar. Pada masa hadapan, CHERY akan terus meningkatkan piawaian keselamatan dan menyediakan perlindungan yang boleh dipercayai kepada keluarga di seluruh dunia.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.