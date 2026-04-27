Bezpieczeństwo. Dla rodziny: TIGGO9 przechodzi publiczny test zderzenia z dwoma pojazdami podczas Międzynarodowego Szczytu Biznesowego 2026

WUHU, Chiny, 27 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- podczas odbywającego się w kwietniu Międzynarodowego Szczytu Biznesowego 2026 firma CHERY przeprowadziła w swoim Laboratorium Bezpieczeństwa Zderzeniowego publiczny test walidacyjny modelu TIGGO9 z udziałem dwóch innych pojazdów. Test był obserwowany na miejscu przez dealerów samochodowych z całego świata, międzynarodowe media oraz przedstawicieli zagranicznych grup użytkowników. Zaprojektowano go w oparciu o rzeczywiste scenariusze drogowe wysokiego ryzyka, wykorzystując złożoną konfigurację zderzeniową do oceny poziomu bezpieczeństwa flagowego SUV-a CHERY oraz do podkreślenia filozofii bezpieczeństwa marki wyrażonej w haśle: „Bezpieczeństwo. Dla rodziny".

Scene of the CHERY Three-Vehicle Composite Crash Test

Test polegał na symulacji poważnego zderzenia czołowego i tylnego. Model TIGGO9, czyli pojazd poddawany próbie, uległ zderzeniu czołowemu z TIGGO7 jadącym z prędkością 50 km/h, a jednocześnie najechał na niego od tyłu inny pojazd z prędkością 40 km/h. Następnie przeprowadzono kompleksową ocenę konstrukcji nadwozia, systemów bezpieczeństwa oraz działań powypadkowych. Po zderzeniu przedział pasażerski pozostał nienaruszony – nie odnotowano widocznych odkształceń słupków, a przestrzeń przeżycia dla pasażerów została zachowana. Poduszki powietrzne oraz kurtyny boczne uruchomiły się prawidłowo, systemy pasów bezpieczeństwa zadziałały skutecznie, drzwi odblokowały się automatycznie i można je było normalnie otworzyć, nie stwierdzono wycieków w układzie paliwowym, a światła awaryjne działały zgodnie z założeniami.

Takie rezultaty są efektem systemowego podejścia do bezpieczeństwa w modelu TIGGO9, obejmującego sztywną konstrukcję nadwozia wykonaną w 85% ze stali o wysokiej wytrzymałości, w tym 21% stali tłoczonej na gorąco, zoptymalizowaną ścieżkę przenoszenia obciążeń oraz system 10 poduszek powietrznych. CHERY uzyskała już wiele certyfikatów bezpieczeństwa z pięcioma gwiazdkami, cały czas wzmacniając swoje kompetencje w tym obszarze poprzez testy w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje drogowe. W dalszej perspektywie CHERY zamierza konsekwentnie podnosić standardy bezpieczeństwa, zapewniając niezawodne systemy ochrony życia i zdrowia rodzin na całym świecie.

