An toàn. Vì gia đình: TIGGO9 hoàn tất thử nghiệm va chạm tổng hợp ba xe công khai tại Hội nghị Kinh doanh Quốc tế 2026

VU HỒ, Trung Quốc, ngày 27 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tháng 4 năm 2026, trong khuôn khổ Hội nghị Kinh doanh Quốc tế 2026, CHERY đã hoàn tất thử nghiệm va chạm tổng hợp ba xe công khai đối với mẫu TIGGO9 tại Phòng thí nghiệm an toàn va chạm Chery, với sự chứng kiến trực tiếp của các đại lý toàn cầu, truyền thông quốc tế và đại diện người dùng nước ngoài. Được thiết kế dựa trên các tình huống giao thông thực tế có rủi ro cao, bài thử sử dụng kịch bản va chạm tổng hợp nhằm đánh giá hiệu suất an toàn của mẫu SUV đầu bảng của CHERY, đồng thời tiếp tục khẳng định triết lý an toàn của thương hiệu: An toàn. Vì gia đình.

Scene of the CHERY Three-Vehicle Composite Crash Test (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Bài thử mô phỏng một kịch bản va chạm nghiêm trọng từ phía trước và phía sau. TIGGO9, với tư cách là xe thử nghiệm chính, chịu va chạm trực diện ở tốc độ 50 km/h từ một chiếc TIGGO7, đồng thời bị một phương tiện khác đâm từ phía sau ở tốc độ 40 km/h, qua đó đánh giá toàn diện cấu trúc thân xe, hệ thống an toàn thụ động và khả năng phản ứng khẩn cấp sau va chạm vào quá trình đánh giá toàn diện. Sau va chạm, khoang hành khách vẫn nguyên vẹn, các trụ thân xe không xuất hiện biến dạng đáng kể và không gian sinh tồn được đảm bảo không gian sinh tồn rộng rãi. Hệ thống túi khí và túi khí rèm bên bung đúng cách, dây đai an toàn hoạt động hiệu quả, cửa xe tự động mở khóa và có thể mở bình thường, hệ thống nhiên liệu không rò rỉ, và đèn cảnh báo nguy hiểm hoạt động đúng theo thiết kế.

Kết quả này được hỗ trợ bởi thiết kế an toàn mang tính hệ thống của TIGGO9, bao gồm cấu trúc thân xe có độ cứng cao với 85% thép cường độ cao và 21% thép dập nóng, đường truyền lực va chạm được tối ưu hóa, cùng hệ thống 10 túi khí. Với nhiều chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu đã đạt được, CHERY tiếp tục củng cố uy tín về an toàn của mình thông qua các hoạt động kiểm chứng trong điều kiện thực tế. Trong tương lai, CHERY sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn an toàn và mang đến khả năng bảo vệ đáng tin cậy cho các gia đình trên toàn thế giới.

