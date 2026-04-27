Bezpečnosť. Pre rodinu: TIGGO9 absolvoval verejnú skúšku komplexnej nehody troch vozidiel počas Medzinárodného obchodného samitu 2026

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

Apr 27, 2026, 10:38 ET

WUHU, Čína, 27. apríl 2026 /PRNewswire/ – V apríli 2026, počas Medzinárodného obchodného summitu 2026, spoločnosť CHERY dokončila verejnú skúšku komplexnej nehody s tromi vozidlami TIGGO9 v laboratóriu Chery Crash Safety Laboratory, ktorého sa na mieste zúčastnili globálni predajcovia, medzinárodné médiá aj zástupcovia zahraničných používateľov. V teste, navrhnutom pre reálne scenáre vysoko rizikovej premávky, bola využitá komplexná zostavu nárazov na posúdenie bezpečnostných parametrov vlajkového SUV značky CHERY a na ďalšiu demonštráciu bezpečnostnej filozofie značky: Bezpečnosť. Pre rodinu.

Scene of the CHERY Three-Vehicle Composite Crash Test
Test simuloval scenár silného nárazu spredu aj zozadu. TIGGO9, ako hlavné testovacie vozidlo, utrpelo čelný náraz vozidla TIGGO7 s rýchlosťou 50 km/h, pričom doňho súčasne zozadu narazilo iné vozidlo s rýchlosťou 40 km/h. Bolo tak možné komplexne vyhodnotiť jeho karosériu, zádržné systémy a reakcie na núdzové situácie po zrážke. Po náraze zostal priestor pre cestujúcich neporušený, bez zjavnej deformácie stĺpikov a zachoval sa dostatočný priestor na prežitie. Airbagy a bočné hlavové airbagy sa správne nafúkli, systémy bezpečnostných pásov fungovali účinne, dvere sa automaticky odomkli a dali sa normálne otvoriť, palivový systém nevykazoval žiadne úniky a výstražné svetlá fungovali podľa očakávania.

Tento výsledok bol dosiahnutý vďaka systematickému bezpečnostnému dizajnu modelu TIGGO9, vrátane vysoko pevnej karosérie s 85 % vysokopevnostnej ocele a 21 % lisovanej ocele, optimalizovanej dráhy prenosu zaťaženia a systému 10 airbagov. Spoločnosť CHERY, ktorá už získala viacero globálnych päťhviezdičkových bezpečnostných certifikátov, naďalej upevňuje svoje bezpečnostné referencie testovaním v reálnom svete. Do budúcnosti bude CHERY naďalej zvyšovať bezpečnostné štandardy a poskytovať spoľahlivú ochranu rodinám po celom svete.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2965831/image1.jpg

