La sécurité. pour la famille : TIGGO9 réalise une vérification publique des collisions de trois véhicules pendant le Sommet international des affaires 2026

WUHU, Chine, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- En avril 2026, lors du 2026 International Business Summit, CHERY a procédé à une validation publique du crash composite de trois véhicules de la TIGGO9 au Chery Crash Safety Laboratory, en présence de concessionnaires mondiaux, de médias internationaux et de représentants d'utilisateurs d'outre-mer. Conçu autour de scénarios réels de circulation à haut risque, le test a utilisé une configuration de collision composite pour évaluer les performances de sécurité du SUV phare de CHERY et démontrer la philosophie de la marque en matière de sécurité : La sécurité. Pour la famille.

Scène de l'essai de collision composite à trois véhicules CHERY

Le test a simulé un scénario d'impact sévère avant et arrière. Le TIGGO9, en tant que véhicule d'essai de base, a subi un impact frontal à 50 km/h d'un TIGGO7 tout en étant simultanément embouti par l'arrière par un autre véhicule à 40 km/h. La structure de sa carrosserie, ses systèmes de retenue et sa réaction d'urgence après la collision ont fait l'objet d'une évaluation complète. Après l'accident, l'habitacle est resté intact, les piliers n'ont pas subi de déformation évidente et l'espace de survie est resté suffisant. Les airbags et les airbags rideaux se sont déployés correctement, les ceintures de sécurité ont fonctionné efficacement, les portes se sont déverrouillées automatiquement et ont pu être ouvertes normalement, le système d'alimentation en carburant ne présentait aucune fuite et les feux de détresse ont fonctionné comme prévu.

Cette performance est soutenue par la conception systématique de la sécurité du TIGGO9, qui comprend une structure de carrosserie à haute rigidité avec 85 % d'acier à haute résistance et 21 % d'acier estampé à chaud, une trajectoire de transfert de charge optimisée et un système de 10 airbags. Avec plusieurs certifications mondiales de sécurité cinq étoiles déjà obtenues, CHERY continue de renforcer ses références en matière de sécurité grâce à une validation dans le monde réel. À l'avenir, CHERY continuera d'améliorer les normes de sécurité et d'offrir une protection fiable aux familles du monde entier.

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