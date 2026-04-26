ความปลอดภัย เพื่อทุกคนในครอบครัว: TIGGO9 ผ่านบททดสอบสุดหิน จำลองการชนต่อเนื่อง 3 คันรวด ในงาน International Business Summit ประจำปี 2569

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

26 Apr, 2026, 23:55 CST

อู๋หู, จีน, 26 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ในเดือนเมษายน 2569 ภายในงาน International Business Summit ประจำปี 2569 ทาง CHERY ได้เสร็จสิ้นการทดสอบสมรรถนะความปลอดภัยระดับสาธารณะ ด้วยการจำลองสถานการณ์การชนต่อเนื่องของรถยนต์ 3 คัน ของรุ่น TIGGO9 ณ ห้องปฏิบัติการ Chery Crash Safety Laboratory โดยมีตัวแทนผู้จำหน่าย สื่อมวลชน และตัวแทนผู้ใช้งานจากนานาประเทศร่วมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์นี้ การทดสอบในครั้งนี้ออกแบบขึ้นตามสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีความเสี่ยงสูงในชีวิตจริง โดยใช้รูปแบบการชนแบบผสมผสาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของรถ SUV ระดับเรือธงจาก CHERY พร้อมทั้งตอกย้ำปรัชญาของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด "Safety. For Family" หรือความปลอดภัย เพื่อทุกคนในครอบครัว

Continue Reading
Scene of the CHERY Three-Vehicle Composite Crash Test (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)
การทดสอบในครั้งนี้จำลองสถานการณ์อุบัติเหตุรุนแรงจากการถูกชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกัน โดยมี TIGGO9 เป็นรถทดสอบหลัก ซึ่งถูกรถ TIGGO7 พุ่งชนประสานงาที่ความเร็ว 50 กม./ชม. ในขณะเดียวกันก็ถูกรถอีกคันพุ่งชนท้ายที่ความเร็ว 40 กม./ชม. เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถัง ระบบผูกรัดให้ติดกับเบาะนั่ง และระบบตอบสนองฉุกเฉินหลังการชนอย่างเต็มรูปแบบ ภายหลังการชน พบว่าห้องโดยสารยังคงสภาพสมบูรณ์ โครงสร้างเสาหลักไม่มีการบิดรูปอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้มีพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร นอกจากนี้ ถุงลมนิรภัยและม่านนิรภัยทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ระบบเข็มขัดนิรภัยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประตูรถปลดล็อกอัตโนมัติและสามารถเปิดใช้งานได้ปกติ ที่สำคัญคือไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณไฟฉุกเฉินทำงานได้ทันทีตามที่ออกแบบไว้

สมรรถนะอันเหนือชั้นนี้เป็นผลมาจากการออกแบบระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดของ TIGGO9 ซึ่งใช้โครงสร้างตัวถังที่มีความแข็งแกร่งสูง โดยประกอบด้วยเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงถึง 85% และเหล็กขึ้นรูปร้อน 21% พร้อมปรับเส้นทางการถ่ายเทแรงกระแทกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และติดตั้งถุงลมนิรภัยรอบคันถึง 10 ตำแหน่ง ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวที่ได้รับจากหลายสถาบันทั่วโลก CHERY ยังคงเดินหน้าพิสูจน์ความเหนือระดับผ่านการทดสอบในสถานการณ์จริง และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการปกป้องที่มั่นใจได้ให้กับครอบครัวผู้ใช้งานทั่วโลก

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

More Releases From This Source

Explore

Transportation, Trucking & Railroad

Automotive

Retail

Trade Show News

