"Safety. For Family": TIGGO9 Lolos Uji Tabrak dengan Tiga Kendaraan Sekaligus di Ajang International Business Summit 2026

Uji tabrak ini melibatkan skenario tabrakan berat dari sisi depan dan belakang secara bersamaan. TIGGO9 menjadi kendaraan utama yang menerima benturan frontal dari TIGGO 7 dengan kecepatan 50 km/jam. Pada saat yang sama, TIGGO9 juga ditabrak dari sisi belakang oleh kendaraan lain dengan kecepatan 40 km/jam. Skenario tersebut menguji secara menyeluruh struktur bodi, sistem perlindungan penumpang, hingga respons darurat pascakecelakaan. Hasilnya, kabin penumpang tetap utuh tanpa deformasi signifikan pada pilar, serta masih menyediakan ruang aman bagi penumpang. Komponen airbag depan dan tirai samping berfungsi dengan baik, sedangkan sistem sabuk pengaman bekerja optimal, pintu terbuka otomatis dan dapat diakses secara normal. Di sisi lain, sistem bahan bakar tidak mengalami kebocoran, serta lampu hazard berfungsi sebagaimana mestinya.

Performa tersebut didukung oleh desain keselamatan yang menyeluruh pada TIGGO9, antara lain struktur bodi yang sangat kuat dengan komposisi 85% baja berkekuatan tinggi dan 21% baja hot-stamped, jalur distribusi energi benturan yang telah dioptimalkan, serta sistem 10 airbag. Mengantongi sejumlah sertifikasi keselamatan bintang lima global, CHERY terus memperkuat standar keselamatan berkendara melalui metode pengujian yang realistis.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.