Vantage Foundation transmet la joie des fêtes aux enfants grâce à l'initiative Starlight Sydney

SYDNEY, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Foundation a réaffirmé son engagement à soutenir les enfants et les familles en situation de vulnérabilité grâce à une récente collaboration avec Team Building with Purpose, qui a organisé une session de bénévolat d'entreprise pour le compte de son partenaire caritatif, Starlight Children's Foundation de Sydney. Starlight est une organisation mondiale à but non lucratif dont la mission est d'apporter du bonheur et de l'espoir aux enfants gravement malades par le biais du jeu, de la créativité et du divertissement.

Vantage Foundation Spreads Festive Cheer to Children with Starlight Sydney Initiative

Dans le cadre de cette session, les bénévoles de Vantage Foundation se sont réunis pendant les fêtes de fin d'année pour préparer et emballer des paniers de jouets spéciaux, connus sous le nom de Sparkle Packs, pour les enfants soutenus dans le cadre du programme Starlight. Au total, dix bénévoles ont participé à l'initiative, contribuant collectivement à offrir un cadeau spécial et à donner de la joie de Noël à 27 enfants malades hospitalisés.

Les Sparkle Packs comprenaient des sets LEGO, des jouets et des livres éducatifs, des jeux de cartes et du matériel de coloriage. Pour ajouter une touche personnelle, les bénévoles ont également inclus des messages manuscrits dans chaque paquet, partageant des mots d'encouragement et de chaleur avec les enfants qui les reçoivent.

En plus de l'effort de bénévolat, l'initiative a apporté un bénéfice financier direct à l'organisation caritative. Comme Team Building with Purpose partage 50 % de son bénéfice net de chaque session avec son partenaire caritatif, Starlight Children's Foundation a également reçu au moins 500 AUD (plus TPS). Cette contribution permet à l'organisation caritative de fournir des kits d'activités manuelles à 25 enfants malades hospitalisés, prolongeant ainsi l'impact de l'initiative au-delà de la période des fêtes de fin d'année.

Cette collaboration intervient à un moment où les fêtes de fin d'année peuvent être source d'anxiété pour les enfants et les familles confrontés à une maladie grave. Si les fêtes sont souvent associées à la célébration, elles peuvent aussi amplifier les sentiments d'incertitude et de tension émotionnelle. Grâce à cette initiative, Vantage Foundation souhaite alléger ce fardeau en offrant des moments de bonheur et de réconfort au moment où l'on en a le plus besoin.

Steven Xie, directeur exécutif de Vantage Foundation, déclare : « Les fêtes de fin d'année peuvent être particulièrement difficiles pour les enfants malades et leurs familles. En nous associant à Starlight Children's Foundation, nous souhaitons apporter un sentiment de joie, de réconfort et de normalité grâce à quelque chose d'aussi simple, mais puissant, que le jeu. Nous espérons que ces Sparkle Packs rappelleront aux enfants qu'ils ne sont pas seuls. »

Vantage Foundation continue de soutenir des organisations caritatives et des initiatives communautaires dans le monde entier. Avec chaque projet, la fondation reste concentrée sur la création d'un impact positif et sur l'apport de confort et d'opportunités aux communautés, en particulier aux enfants et aux familles confrontés à des circonstances difficiles.

Grâce à des collaborations comme celle-ci avec la Starlight Children's Foundation Sydney, Vantage Foundation reste engagée à apporter un changement significatif, un petit acte de gentillesse à la fois.

À propos de Vantage Foundation

Vantage Foundation est une organisation caritative indépendante lancée au Centre technologique McLaren au Royaume-Uni en 2023. La fondation s'est associée à des organisations du monde entier, notamment Grab Indonesia, la Fondation iREDE au Nigeria, Teach for Malaysia et l'Instituto Claret au Brésil, afin de mener des initiatives sociales à fort impact.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vantage.foundation.

