Vantage財団、スターライト・シドニーの取り組みを通じて子どもたちにホリデーの喜びを届ける

オーストラリア・シドニー、2025年12月19日/PRNewswire/ -- Vantage財団Vantageは、チャリティパートナーであるスターライト・チルドレンズ・ファウンデーション・シドニー（Starlight Children's Foundation Sydney）のために、Team Building with Purposeが主催した企業向けグループ・ボランティア活動に協力し、困難な状況にある子どもたちやその家族を支援する取り組みへのコミットメントを改めて示しました。スターライトは、遊び、創造性、エンターテインメントを通じて重い病気と闘う子どもたちに幸せと希望を届けることを目的とした、グローバルな非営利団体です。

このセッションを通じて、Vantage財団のボランティアはホリデーシーズンに集まり、スターライトのプログラムで支援を受ける子どもたちのために、スパークル・パック（Sparkle Packs）と呼ばれる特別なおもちゃの詰め合わせを準備し、ラッピングを行いました。この取り組みには合計10名のボランティアが参加し、病院に入院中の27人の病気の子どもたちに特別な贈り物とクリスマスの喜びを届ける活動に協力しました。

Vantage Foundation Spreads Festive Cheer to Children with Starlight Sydney Initiative (PRNewsfoto/Vantage Foundation)

スパークル・パックには、LEGOセット、教育用おもちゃや絵本、カードゲーム、塗り絵用の素材などが含まれていました。個人的な思いを込めて、ボランティアは各パックに手書きのメッセージも添え、贈られる子どもたちに励ましと温かい言葉を届けました。

実際のボランティア活動に加え、この取り組みはチャリティに対して直接的な金銭的支援も提供しました。Team Building with Purposeは各セッションの純利益の50％をチャリティパートナーと共有しているため、スターライト・チルドレンズ・ファウンデーション(Starlight Children's Foundation)も少なくともAUD 500（GST別）を受け取りました。この寄付により、チャリティは病院に入院中の25人の病気の子どもたちに特別なアート＆クラフトキットを提供することができ、ホリデーシーズンを超えて取り組みの効果を広げることができます。

この協力は、重い病気に直面している子どもや家族にとって、ホリデーシーズンが不安を増幅させる時期となり得るタイミングで行われました。祝祭の季節はしばしばお祝いの時期とされますが、同時に不安や感情的な負担を増幅させることもあります。Vantage財団は、この取り組みを通じて、最も必要とされる時に子どもたちに喜びと安心のひとときを届けることで、その負担を和らげることを目指しました。

Vantage財団のエグゼクティブ・ディレクター、Steven Xie氏は次のように述べました。「ホリデーシーズンは、体調を崩している子どもやその家族にとって、特に大変な時期となることがあります。スターライト・チルドレンズ・ファウンデーション(Starlight Children's Foundation)と協力することで、遊びというシンプルでありながら力強い手段を通じて、喜びや安心感、そして日常の感覚を子どもたちに届けたいと考えています。これらのスパークル・パックが、子どもたちに自分はひとりではないということを思い出させる存在となることを願っています。」

Vantage財団は、今後も世界中のチャリティ団体や地域社会の取り組みを支援し続けます。財団は、すべてのプロジェクトにおいて、困難な状況に直面する子どもや家族をはじめ、地域社会に前向きな影響を与え、安心感や機会を届けることに注力しています。

スターライト・チルドレンズ・ファウンデーション・シドニー(Starlight Children's Foundation Sydney)とのような協力を通じて、Vantage財団は一度にひとつの小さな親切を積み重ねることで、確かな変化を生み出すことに引き続き尽力しています。

Vantage Foundationについて

Vantage財団は、2023年に英国のマクラーレン・テクノロジー・センターで発足した独立した慈善団体です。同財団は、Grab Indonesia、ナイジェリアのiREDE Foundation、Teach For Malaysia、ブラジルのInstituto Claretなど世界中の組織と提携し、影響力のある社会的な取り組みを推進しています。

詳細については、www.vantage.foundationをご覧ください

