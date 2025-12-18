Nadace Vantage Foundation šíří dětem sváteční radost díky iniciativě Starlight Sydney

SYDNEY, 18. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Nadace Vantage Foundation potvrdila svůj závazek podporovat děti a rodiny v tíživé situaci prostřednictvím nedávné spolupráce s organizací Týmová spolupráce se smyslem, která uspořádala skupinovou firemní dobrovolnickou akci jménem svého charitativního partnera, nadace Starlight Children's Foundation Sydney. To je globální nezisková organizace, která se věnuje přinášení radosti a naděje těžce nemocným dětem prostřednictvím her, kreativity a zábavy.

V rámci této akce se dobrovolníci nadace Vantage Foundation sešli během svátečního období, aby připravili a zabalili speciální dárkové koše s hračkami, známé jako „jiskřivé balíčky", pro děti podporované programem Starlight. Iniciativy se zúčastnilo celkem 10 dobrovolníků, kteří společně pomohli poskytnout speciální dárek a vánoční radost 27 nemocným dětem v nemocnici.

Jiskřivé balíčky obsahovaly sady LEGO, vzdělávací hračky a knihy, karetní hry a omalovánky. Dobrovolníci také přidali osobní rozměr v podobě ručně psaného vzkazu, ve kterých přinášeli slova povzbuzení a vřelého vztahu k dětem, které je dostaly.

Kromě praktické dobrovolnické činnosti přinesla tato iniciativa charitativní organizaci také přímý finanční přínos. Jelikož Týmová spolupráce se smyslem sdílí 50 % svého čistého zisku z každé akce se svým charitativním partnerem, získala nadace Starlight Children's Foundation také minimálně 500 australských dolarů (plus daň ze zboží a služeb, GST). Tento příspěvek umožňuje charitativní organizaci poskytnout speciální výtvarné sady pro 25 nemocných dětí v nemocnici, čímž se dopad této iniciativy rozšiřuje i mimo období svátků.

Spolupráce přichází v době, kdy sváteční období může přinášet zvýšenou úzkost dětem a rodinám čelícím vážným nemocem. Ačkoli jsou svátky často spojovány s oslavami, mohou také zesilovat pocity nejistoty a emocionálního napětí. Prostřednictvím této iniciativy se nadace Vantage Foundation snažila pomoci zmírnit tuto zátěž tím, že poskytla okamžiky štěstí a uklidnění, když jsou nejvíce potřebné.

Steven Xie, výkonný ředitel nadace Vantage Foundation, řekl: „Vánoční svátky mohou být obzvláště těžké pro nemocné děti a jejich rodiny. Díky spolupráci se Starlight Children's Foundation chceme přinést radost, útěchu a pocit normálností něčím tak jednoduchým, ale zároveň tak silným, jako je hra. Doufáme, že tyto jiskřivé balíčky dětem připomenou, že nejsou samy."

Nadace Vantage Foundation nadále podporuje charitativní organizace a komunitní iniciativy po celém světě. U každého projektu se nadace zaměřuje na vytváření pozitivního dopadu a poskytování pohodlí a příležitostí komunitám, zejména dětem a rodinám, které se nacházejí v obtížné situaci.

Prostřednictvím spolupráce, jako je tato se Starlight Children's Foundation Sydney, se nadace Vantage Foundation nadále věnuje vytváření hmatatelných změn – jeden malý laskavý čin v příhodném čase.

O nadaci Vantage Foundation
Nadace Vantage Foundation je nezávislá charitativní organizace založená v roce 2023 v McLaren Technology Centre ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s organizacemi po celém světě, včetně Grab Indonesia, iREDE Foundation v Nigérii, Teach for Malaysia a Instituto Claret v Brazílii, s cílem podporovat významné sociální iniciativy.

Další informace naleznete na www.vantage.foundation

