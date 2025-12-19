밴티지 재단, 스타라이트 시드니 이니셔티브 통해 아이들에게 연말의 기쁨 전달

시드니 2025년 12월 19일 /PRNewswire/ -- 밴티지 재단(Vantage Foundation)이 연말을 맞아 팀 빌딩 위드 퍼포즈(Team Building with Purpose)와 협력해 단체 봉사활동을 진행하며, 취약한 상황에 놓인 아동과 가족을 돕겠다는 의지를 재확인했다. 이번 협업은 팀 빌딩 위드 퍼포즈가 자선 파트너인 스타라이트 어린이 재단 시드니(Starlight Children's Foundation Sydney)를 대신해 기업 자원봉사 세션을 운영하는 방식으로 이뤄졌다. 스타라이트는 놀이와 창의적 활동, 엔터테인먼트를 통해 중증 질환을 앓는 아동들에게 행복과 희망을 전하는 글로벌 비영리 단체다.

해당 세션을 통해 밴티지 재단 자원봉사자들은 연말 시즌에 맞춰 스타라이트 프로그램의 지원을 받는 아이들을 위해 '스파클 팩(Sparkle Pack)'이라 불리는 장난감 선물 꾸러미를 준비하고 포장했다. 총 10명의 자원봉사자가 참여해 병원에서 치료를 받고 있는 아동 27명에게 특별한 선물과 크리스마스의 온기를 전했다.

스파클 팩에는 레고 세트, 교육용 장난감과 도서, 카드 게임, 색칠 놀이 도구 등이 포함됐다. 자원봉사자들은 각 꾸러미에 직접 쓴 메시지 카드를 함께 넣어, 아이들에게 응원과 따뜻한 마음을 전했다.

이번 활동은 현장 봉사에 그치지 않고 재단에 대한 직접적인 재정 지원으로도 이어졌다. 팀 빌딩 위드 퍼포즈는 각 세션에서 발생한 순이익의 50%를 자선 파트너와 공유함에 따라, 스타라이트 어린이 재단은 최소 500호주달러(부가가치세 별도)를 지원받았다. 해당 기부금은 병원에 입원 중인 아동 25명을 위한 특별 미술•공예 키트 제공에 사용될 예정이며, 이를 통해 연말 이후에도 이니셔티브의 영향력을 이어갈 수 있게 됐다.

이번 협업은 중증 질환을 겪는 아동과 가족에게 연말 시즌이 더 큰 불안과 정서적 부담으로 다가올 수 있는 시점에 이뤄졌다. 연말연시는 흔히 축제의 시간으로 여겨지지만, 동시에 불확실성과 정서적 부담이 커질 수 있는 때이기도 하다. 밴티지 재단은 이번 이니셔티브를 통해 가장 도움이 필요한 순간에 작은 기쁨과 위로를 전함으로써 그들의 짐을 덜어주고자 했다.

스티븐 시에(Steven Xie) 밴티지 재단 전무이사는 "연말 시즌은 아픈 아이들과 그 가족에게 특히 더 힘든 시기가 될 수 있다. 스타라이트 어린이 재단과의 협력을 통해 '놀이'라는 단순하지만 강력한 수단을 통해 기쁨과 위로, 평범한 일상의 느낌을 되찾아주고 싶었다"라며 "이번 스파클 팩이 아이들에게 혼자가 아니라는 사실을 상기시켜 주는 선물이 됐기를 바란다"라고 말했다.

밴티지 재단은 전 세계의 자선단체 및 지역사회 이니셔티브에 대한 지원을 지속하고 있다. 재단은 모든 프로젝트에서 긍정적인 사회적 영향을 창출하고, 특히 어려운 상황에 놓인 아동과 가족에게 위로와 기회를 제공하는 데 초점을 맞추고 있다.

스타라이트 어린이 재단 시드니와 함께한 이번 사례처럼, 밴티지 재단은 작은 선행을 하나씩 실천하며 하나를 통해 실질적인 변화를 만들어가겠다는 의지를 이어가고 있다.

밴티지 재단 소개

밴티지 재단(Vantage Foundation)은 2023년 영국 맥라렌 테크놀로지 센터(McLaren Technology Centre)에서 출범한 독립 자선단체다. 재단은 인도네시아의 그랩(Grab Indonesia), 나이지리아의 iREDE 재단(iREDE Foundation), 말레이시아의 티치 포 말레이시아(Teach for Malaysia), 브라질의 인스티튜토 클라렛(Instituto Claret) 등 전 세계 다양한 기관과 협력하며 사회적 가치를 창출하는 프로젝트를 추진해 왔다.

자세한 정보는 www.vantage.foundation에서 확인할 수 있다.

