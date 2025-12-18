Vantage Foundation šíri slávnostnú radosť deťom s iniciatívou Starlight Sydney

SYDNEY, 18. december 2025 /PRNewswire/ – Nadácia Vantage Foundation potvrdila svoj záväzok podporovať deti a rodiny v zraniteľných situáciách prostredníctvom nedávnej spolupráce s organizáciou Team Building with Purpose, ktorá v mene svojho charitatívneho partnera, Starlight Children's Foundation Sydney, zorganizovala skupinové firemné dobrovoľnícke stretnutie. Starlight je globálna nezisková organizácia, zameraná na prinášanie šťastia a nádeje vážne chorým deťom prostredníctvom hry, kreativity a zábavy.

Počas tohto podujatia sa dobrovoľníci z Vantage Foundation stretli počas sviatočného obdobia, aby pripravili a zabalili špeciálne darčekové koše s hračkami známe ako Sparkle Packs (Trblietavé balíčky) pre deti podporované v rámci programu Starlight. Do iniciatívy sa zapojilo celkovo 10 dobrovoľníkov, ktorí spoločne pomohli venovať špeciálny darček a vianočnú náladu 27 chorým deťom v nemocnici.

Sparkle Packs obsahovali stavebnice LEGO, vzdelávacie hračky a knihy, kartové hry a omaľovánky. Dobrovoľníci pridali do každého balíčka aj ručne písané odkazy, v ktorých sa s obdarovanými deťmi podelili o slová povzbudenia a vrúcnosti.

Okrem praktického dobrovoľníckeho úsilia priniesla iniciatíva charite aj priamy finančný prínos. Keďže Team Building with Purpose sa delí o 50 % svojho čistého zisku z každého stretnutia so svojím charitatívnym partnerom, nadácia Starlight Children's Foundation tiež získala najmenej 500 AUD (plus DPH). Tento príspevok umožní charite poskytnúť špeciálne súpravy na umelecké a tvorivé práce pre 25 chorých detí v nemocnici, čím dosah iniciatívy pretrvá aj po skončení sviatočného obdobia.

Spolupráca prichádza v čase, keď sviatočné obdobie môže priniesť deťom a rodinám, ktoré čelia vážnym chorobám, zvýšenú úzkosť. Hoci sa sviatky často spájajú s oslavami, môžu tiež prehlbovať pocity neistoty a emocionálneho vypätia. Prostredníctvom tejto iniciatívy sa nadácia Vantage Foundation snaží pomôcť zmierniť toto bremeno tým, že im poskytuje chvíle šťastia a uistenia, keď ich najviac potrebujú.

Steven Xie, výkonný riaditeľ Vantage Foundation, povedal: „Sviatočné obdobie môže byť obzvlášť náročné pre choré deti a ich rodiny. Partnerstvom s nadáciou Starlight Children's Foundation chceme priniesť pocit radosti, pohodlia a normálnosti prostredníctvom niečoho tak jednoduchého – a zároveň silného – ako je hra. Dúfame, že tieto Sparkle Packs poslúžia deťom ako pripomienka, že v tom nie sú samy."

Vantage Foundation pokračuje v podpore charitatívnych organizácií a komunitných iniciatív po celom svete. Pri každom projekte sa Nadácia naďalej zameriava na vytváranie pozitívneho vplyvu a poskytovanie pohodlia a príležitostí komunitám, najmä deťom a rodinám v ťažkých životných situáciách.

Prostredníctvom spolupráce, ako je táto, so Starlight Children's Foundation Sydney, chce Vantage Foundation neustále dosahovať hmatateľnú zmenu – jeden malý skutok láskavosti za druhým.

O nadácii Vantage Foundation
Vantage Foundation je nezávislá charitatívna organizácia, ktorá vznikla v McLaren Technology Centre v Spojenom kráľovstve v roku 2023. Nadácia uzavrela spoluprácu s organizáciami po celom svete, vrátane Grab Indonesia, nadácie iREDE Foundation v Nigérii, Teach For Malaysia a Instituto Claret v Brazílii, na podporu pôsobivých sociálnych iniciatív.

Viac informácií nájdete na stránke www.vantage.foundation

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2848554/Vantage_Foundation_Spreads_Festive_Cheer_Children_Starlight_Sydney_Initiative.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

