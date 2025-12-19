Vantage Foundation Rayakan Momen Liburan bersama Anak-Anak, Didukung oleh Starlight Sydney Initiative

Melalui kegiatan ini, para relawan Vantage Foundation menyiapkan dan membungkus paket mainan yang dijuluki Sparkle Packs untuk anak-anak, didukung oleh program Starlight. Sebanyak 10 relawan berpartisipasi dalam program yang turut membagikan hadiah spesial dan keceriaan Natal bagi 27 anak yang tengah dirawat di rumah sakit.

Sparkle Packs mencakup mainan LEGO, mainan edukatif dan buku, kartu, serta perlengkapan mewarnai. Untuk menambah sentuhan personal, para relawan juga menyertakan pesan yang ditulis dengan tangan pada setiap paket, berisi kata-kata penyemangat dan kehangatan bagi anak-anak yang menerimanya.

Selain kegiatan sukarela, program ini juga menyalurkan manfaat finansial bagi lembaga amal tersebut. Team Building with Purpose membagikan 50% laba bersih dari setiap kegiatan kepada mitra amalnya. Starlight Children's Foundation juga menerima AUD 500 (ditambah GST). Dengan kontribusi ini, lembaga tersebut membagikan paket perlengkapan Seni dan Kriya kepada 25 anak yang tengah dirawat di rumah sakit. Dengan demikian, dampak program ini terus berlanjut melampaui musim liburan.

Kolaborasi ini mengatasi kecemasan yang dialami anak-anak dan keluarga yang tengah menghadapi penyakit serius. Meski musim liburan sering dikaitkan dengan perayaan, masa-masa ini juga dapat menambah kondisi yang tidak menentu dan tekanan emosional. Melalui inisiatif ini, Vantage Foundation ikut meringankan beban tersebut dengan menghadirkan momen kebahagiaan.

Steven Xie, Executive Director, Vantage Foundation, berkata, "Musim liburan dapat menjadi masa yang sangat sulit bagi anak-anak yang tengah jatuh sakit dan keluarga mereka. Dengan bermitra bersama Starlight Children's Foundation, kami ingin menghadirkan kegembiraan, kenyamanan, dan suasana normal lewat hal-hal sederhana namun bermakna, yaitu bermain. Kami berharap, Sparkle Packs mengingatkan anak-anak bahwa mereka tidak sendirian."

Vantage Foundation terus mendukung lembaga amal dan pemberdayaan komunitas di seluruh dunia. Melalui setiap proyek, Vantage Foundation menciptakan dampak positif, serta menyalurkan bantuan dan membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga yang tengah menghadapi situasi sulit.

Melalui kolaborasi seperti yang terjalin dengan Starlight Children's Foundation Sydney, Vantage Foundation berkomitmen membuat perbedaan nyata—dengan melakukan tindakan positif.

Tentang Vantage Foundation

Vantage Foundation adalah lembaga amal independen yang diluncurkan di McLaren Technology Centre, Inggris, pada 2023. Vantage Foundation telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga amal lain di seluruh dunia, termasuk Grab Indonesia, iREDE Foundation di Nigeria, Teach For Malaysia, dan Instituto Claret di Brazil untuk menjalankan inisiatif sosial berdampak positif.

Informasi selengkapnya: www.vantage.foundation

SOURCE Vantage Foundation