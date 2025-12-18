La Fundación Vantage difunde el espíritu festivo entre los niños con la iniciativa Starlight Sydney

SÍDNEY, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Fundación Vantage reafirmó su compromiso de apoyar a los niños y las familias en situaciones vulnerables a través de una reciente colaboración con Team Building with Purpose, que organizó una sesión de voluntariado corporativo en grupo en nombre de su socio benéfico, Starlight Children's Foundation Sydney. Starlight es una organización mundial sin ánimo de lucro dedicada a llevar felicidad y esperanza a los niños gravemente enfermos a través del juego, la creatividad y el entretenimiento.

Durante la sesión, los voluntarios de la Fundación Vantage se reunieron durante las fiestas navideñas para preparar y envolver regalos especiales conocidos como Sparkle Packs para los niños que reciben apoyo del programa Starlight. Un total de 10 voluntarios participaron en la iniciativa, ayudando colectivamente a proporcionar un regalo especial y alegría navideña a 27 niños enfermos hospitalizados.

Los Sparkle Packs incluían sets de LEGO, juguetes educativos y libros, juegos de cartas y materiales para colorear. Para añadir un toque personal, los voluntarios también incluyeron mensajes escritos a mano en cada paquete, compartiendo palabras de ánimo y cariño con los niños que los recibían.

Además del esfuerzo voluntario práctico, la iniciativa proporcionó un beneficio económico directo a la organización benéfica. Dado que Team Building with Purpose comparte el 50% de sus beneficios netos de cada sesión con su socio benéfico, Starlight Children's Foundation también recibió al menos 500 dólares australianos (más GST). Esta contribución permite a la organización benéfica proporcionar kits especiales de manualidades a 25 niños enfermos ingresados en el hospital, lo que amplía el impacto de la iniciativa más allá de la temporada festiva.

La colaboración llega en un momento en el que la temporada festiva puede aumentar la ansiedad de los niños y las familias que se enfrentan a enfermedades graves. Aunque las fiestas suelen asociarse con la celebración, también pueden amplificar los sentimientos de incertidumbre y tensión emocional. A través de esta iniciativa, la Fundación Vantage pretende ayudar a aliviar esa carga proporcionando momentos de felicidad y tranquilidad cuando más se necesitan.

Steven Xie, director ejecutivo de la Fundación Vantage, compartió: «La temporada festiva puede ser especialmente difícil para los niños que no se encuentran bien y para sus familias. Al asociarnos con Starlight Children's Foundation, deseamos aportar una sensación de alegría, consuelo y normalidad a través de algo tan simple, pero tan poderoso, como el juego. Esperamos que estos Sparkle Packs sirvan para recordar a los niños que no están solos».

La Fundación Vantage sigue apoyando a organizaciones benéficas e iniciativas comunitarias en todo el mundo. Con cada proyecto, la Fundación se centra en crear un impacto positivo y ofrecer consuelo y oportunidades a las comunidades, en particular a los niños y las familias que se enfrentan a circunstancias difíciles.

A través de colaboraciones como esta con Starlight Children's Foundation Sydney, la Fundación Vantage sigue dedicada a marcar una diferencia tangible, con pequeños gestos de bondad.

Acerca de la Fundación Vantage

La Fundación Vantage es una organización benéfica independiente creada en el Centro Tecnológico McLaren del Reino Unido en 2023. La fundación se ha asociado con organizaciones de todo el mundo, entre ellas Grab Indonesia, la Fundación iREDE de Nigeria, Teach for Malaysia y el Instituto Claret de Brasil, para impulsar iniciativas sociales de gran impacto.

