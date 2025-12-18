Fundacja Vantage zapewnia dzieciom radość Świąt dzięki inicjatywie Starlight Sydney

SYDNEY, 18 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Vantage po raz kolejny potwierdziła swoje zaangażowanie w pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, nawiązując współpracę z organizacją Team Building with Purpose, która zorganizowała grupową sesję wolontariatu korporacyjnego na rzecz swojego partnera charytatywnego, fundacji Starlight Children's Foundation w Sydney. Starlight to globalna organizacja non-profit, której celem jest niesienie radości i nadziei ciężko chorym dzieciom poprzez zabawę, kreatywność i rozrywkę.

Vantage Foundation Spreads Festive Cheer to Children with Starlight Sydney Initiative

W ramach tej sesji wolontariusze fundacji Vantage zebrali się w okresie świątecznym, aby przygotować i zapakować specjalne kosze z zabawkami, znane jako Sparkle Packs, dla dzieci objętych programem Starlight. W inicjatywie wzięło udział łącznie 10 wolontariuszy, którzy wspólnie pomogli dostarczyć specjalne prezenty i zapewnić świąteczną radość 27 chorym dzieciom przebywającym w szpitalu.

Zestawy Sparkle Packs zawierały klocki LEGO, zabawki edukacyjne i książki, gry karciane oraz kolorowanki. Aby nadać im osobisty charakter, wolontariusze dołączyli do każdego zestawu odręczne wiadomości, w których przekazali dzieciom słowa otuchy i ciepła.

Oprócz praktycznej pomocy wolontariuszy, inicjatywa przyniosła bezpośrednie korzyści finansowe dla organizacji charytatywnej. Ponieważ Team Building with Purpose przekazuje 50% zysku netto z każdej sesji swojemu partnerowi charytatywnemu, Starlight Children's Foundation otrzymała co najmniej 500 dolarów australijskich (plus podatek od towarów i usług). Dzięki tej darowiźnie organizacja charytatywna może przekazać specjalne zestawy plastyczne 25 chorym dzieciom przebywającym w szpitalu, co pozwala przedłużyć czas trwania inicjatywy poza okres świąteczny.

Współpraca ta zbiega się w czasie z okresem świątecznym, który może wywoływać zwiększony niepokój u dzieci i rodzin borykających się z poważnymi chorobami. Chociaż Święta często kojarzą się z radością, mogą one również potęgować poczucie niepewności i napięcie emocjonalne. Poprzez tę inicjatywę fundacja Vantage stara się pomóc zmniejszyć to obciążenie, dając dzieciom chwile szczęścia i otuchy w momencie, gdy są one najbardziej potrzebne.

Steven Xie, dyrektor wykonawczy Vantage Foundation, powiedział: „Okres świąteczny może być szczególnie trudny dla dzieci, które są chore, i dla ich rodzin. Nawiązując współpracę ze Starlight Children's Foundation, chcemy zapewnić radość, komfort i poczucie normalności poprzez coś tak prostego, a jednocześnie niezwykle ważnego, jak zabawa. Mamy nadzieję, że dzięki tym paczkom dzieci będą pamiętać, że nie są same."

Vantage Foundation nieustannie wspiera organizacje charytatywne i inicjatywy społeczne na całym świecie. W każdym projekcie fundacja stawia sobie za cel wywieranie pozytywnego wpływu oraz zapewnianie komfortu i możliwości społecznościom, a zwłaszcza dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Dzięki współpracy z fundacją Starlight Children's Foundation w Sydney, fundacja Vantage może robić konkretne rzeczy, które zmieniają świat na lepsze – krok po kroku, jednym małym gestem dobroci.

Fundacja Vantage

Fundacja Vantage jest niezależną organizacją charytatywną założoną w Centrum Technologicznym McLarena w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Fundacja współpracuje z organizacjami na całym świecie, w tym Grab Indonesia, The iREDE Foundation w Nigerii, Teach For Malaysia i Instituto Claret w Brazylii, realizując inicjatywy na rzecz realnej zmiany społecznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.vantage.foundation .

