Fundacja Vantage zapewnia dzieciom radość Świąt dzięki inicjatywie Starlight Sydney

News provided by

Vantage Foundation

Dec 18, 2025, 11:41 ET

SYDNEY, 18 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Vantage po raz kolejny potwierdziła swoje zaangażowanie w pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, nawiązując współpracę z organizacją Team Building with Purpose, która zorganizowała grupową sesję wolontariatu korporacyjnego na rzecz swojego partnera charytatywnego, fundacji Starlight Children's Foundation w Sydney. Starlight to globalna organizacja non-profit, której celem jest niesienie radości i nadziei ciężko chorym dzieciom poprzez zabawę, kreatywność i rozrywkę.

Continue Reading
Vantage Foundation Spreads Festive Cheer to Children with Starlight Sydney Initiative
Vantage Foundation Spreads Festive Cheer to Children with Starlight Sydney Initiative

W ramach tej sesji wolontariusze fundacji Vantage zebrali się w okresie świątecznym, aby przygotować i zapakować specjalne kosze z zabawkami, znane jako Sparkle Packs, dla dzieci objętych programem Starlight. W inicjatywie wzięło udział łącznie 10 wolontariuszy, którzy wspólnie pomogli dostarczyć specjalne prezenty i zapewnić świąteczną radość 27 chorym dzieciom przebywającym w szpitalu.

Zestawy Sparkle Packs zawierały klocki LEGO, zabawki edukacyjne i książki, gry karciane oraz kolorowanki. Aby nadać im osobisty charakter, wolontariusze dołączyli do każdego zestawu odręczne wiadomości, w których przekazali dzieciom słowa otuchy i ciepła.

Oprócz praktycznej pomocy wolontariuszy, inicjatywa przyniosła bezpośrednie korzyści finansowe dla organizacji charytatywnej. Ponieważ Team Building with Purpose przekazuje 50% zysku netto z każdej sesji swojemu partnerowi charytatywnemu, Starlight Children's Foundation otrzymała co najmniej 500 dolarów australijskich (plus podatek od towarów i usług). Dzięki tej darowiźnie organizacja charytatywna może przekazać specjalne zestawy plastyczne 25 chorym dzieciom przebywającym w szpitalu, co pozwala przedłużyć czas trwania inicjatywy poza okres świąteczny.

Współpraca ta zbiega się w czasie z okresem świątecznym, który może wywoływać zwiększony niepokój u dzieci i rodzin borykających się z poważnymi chorobami. Chociaż Święta często kojarzą się z radością, mogą one również potęgować poczucie niepewności i napięcie emocjonalne. Poprzez tę inicjatywę fundacja Vantage stara się pomóc zmniejszyć to obciążenie, dając dzieciom chwile szczęścia i otuchy w momencie, gdy są one najbardziej potrzebne.

Steven Xie, dyrektor wykonawczy Vantage Foundation, powiedział: „Okres świąteczny może być szczególnie trudny dla dzieci, które są chore, i dla ich rodzin. Nawiązując współpracę ze Starlight Children's Foundation, chcemy zapewnić radość, komfort i poczucie normalności poprzez coś tak prostego, a jednocześnie niezwykle ważnego, jak zabawa. Mamy nadzieję, że dzięki tym paczkom dzieci będą pamiętać, że nie są same."

Vantage Foundation nieustannie wspiera organizacje charytatywne i inicjatywy społeczne na całym świecie. W każdym projekcie fundacja stawia sobie za cel wywieranie pozytywnego wpływu oraz zapewnianie komfortu i możliwości społecznościom, a zwłaszcza dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Dzięki współpracy z fundacją Starlight Children's Foundation w Sydney, fundacja Vantage może robić konkretne rzeczy, które zmieniają świat na lepsze – krok po kroku, jednym małym gestem dobroci.

Fundacja Vantage
Fundacja Vantage jest niezależną organizacją charytatywną założoną w Centrum Technologicznym McLarena w Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Fundacja współpracuje z organizacjami na całym świecie, w tym Grab Indonesia, The iREDE Foundation w Nigerii, Teach For Malaysia i Instituto Claret w Brazylii, realizując inicjatywy na rzecz realnej zmiany społecznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.vantage.foundation.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2848554/Vantage_Foundation_Spreads_Festive_Cheer_Children_Starlight_Sydney_Initiative.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Nadace Vantage Foundation šíří dětem sváteční radost díky iniciativě Starlight Sydney

Nadace Vantage Foundation šíří dětem sváteční radost díky iniciativě Starlight Sydney

Nadace Vantage Foundation potvrdila svůj závazek podporovat děti a rodiny v tíživé situaci prostřednictvím nedávné spolupráce s organizací Týmová...
Vantage Foundation transmet la joie des fêtes aux enfants grâce à l'initiative Starlight Sydney

Vantage Foundation transmet la joie des fêtes aux enfants grâce à l'initiative Starlight Sydney

Vantage Foundation a réaffirmé son engagement à soutenir les enfants et les familles en situation de vulnérabilité grâce à une récente collaboration...
More Releases From This Source

Explore

Toys

Toys

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Not For Profit

Not For Profit

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

News Releases in Similar Topics