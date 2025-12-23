Vantage celebra su doble victoria en los Finance Magnates Awards 2025 en Vietnam y el Reino Unido

PORT VILA, Vanuatu, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage celebra una doble victoria en los Premios Finance Magnates 2025, al obtener el premio al Bróker de Más Rápido Crecimiento 2025 en Vietnam y al Mejor Bróker con Programa de Afiliados 2025 en el Reino Unido. Estos premios se otorgaron a la marca Vantage en las categorías regionales y nacionales del evento.

Vantage Celebrates Dual Wins at the Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam and the UK

Los Premios Finance Magnates siguen siendo uno de los premios más respetados de la industria, determinados mediante la votación de la comunidad y la evaluación de expertos. El reconocimiento de Vantage destaca las iniciativas continuas de la marca en todas sus operaciones, respaldadas por recursos y herramientas educativas optimizadas para operadores nuevos y experimentados. El premio al Mejor Bróker del Programa de Afiliados subraya la solidez del ecosistema de socios de Vantage, basado en un seguimiento transparente, comisiones competitivas y una dedicada atención al cliente.

"Nuestras victorias en Vietnam y el Reino Unido celebran la dedicación de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes, factores que impulsan nuestro éxito continuo", afirmó Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage. "Estos galardones validan nuestros esfuerzos por comprender las necesidades de los clientes y mejorar la experiencia de trading en todos los mercados".

En conjunto, estos premios reflejan la estrategia de Vantage de mejorar la experiencia del cliente, fortalecer las capacidades y ofrecer soluciones de trading innovadoras.

Para obtener más información sobre Vantage y sus galardonados servicios, visite la página web de Vantage. La disponibilidad del servicio varía según la jurisdicción y la entidad.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD multiactivo que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con Contratos por Diferencia (CFD), incluyendo Forex, Materias Primas, Índices, Acciones, ETF y Bonos.

Con 16 años de experiencia en el mercado, Vantage va más allá de la simple función de bróker, ofreciendo una plataforma de trading fiable que brinda a sus clientes acceso a oportunidades de trading.

trade smarter @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Aviso legal: Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, oferta ni solicitud de ningún producto o servicio financiero. El contenido no está dirigido a residentes de ninguna jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local. Los premios descritos son reconocimientos a nivel de marca y no indican los permisos de licencia de ninguna entidad específica de Vantage. Se recomienda a los lectores que busquen asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Cualquier confianza que deposite en la información presentada es estrictamente bajo su propio riesgo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834084/Vantage_Celebrates_Dual_Wins_Finance_Magnates_Awards_2025_Vietnam_UK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg