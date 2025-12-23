밴티지, 베트남, 영국에서 잇달아 '파이낸스 매그네이츠 어워드 2025' 수상

포트빌라, 바누아투 2025년 12월 19일 /PRNewswire/ -- 밴티지(Vantage)가 베트남에서 고속 성장 중개사 2025(Fastest Growing Broker 2025), 영국에서 최우수 제휴 프로그램 중개사 2025(Best Affiliate Program Broker 2025)로 연이어 선정되며 파이낸스 매그네이츠 어워드 2025(Finance Magnates Awards 2025) 2관왕에 올랐다. 어워드 시상 부문 중 지역 부문과 국가 부문에서 각각 선정된 것이다.

파이낸스 매그네이츠 어워드는 업계에서 큰 권위를 인정받고 있는 상으로 지역사회 투표와 전문가 평가를 통해 수상자가 결정된다. 이번에 밴티지는 영업소 전체를 대상으로 꾸준히 사업을 진행했으며, 신입 트레이더와 경력 트레이더 모두 좋은 교육과 기자재를 제공하면서 높은 평가를 받았다. 최우수 제휴 프로그램 중개사 상은 추적의 투명성과 합리적 수수료, 고객 지원 전담 인력을 바탕으로 구축된 파트너 생태계가 수상의 원동력이 되었다.

Vantage Celebrates Dual Wins at the Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam and the UK (PRNewsfoto/Vantage)

마크 데스팔리에스(Marc Despallieres) 밴티지 최고경영자(CEO)는 "베트남과 영국에서 모두 수상하면서 성공의 원동력, 즉 회사의 헌신과 고객의 신뢰를 잘 보여주는 쾌거를 이뤘다"라며 "고객의 요구를 파악하고 거래 시 서비스 만족도를 높이려는 노력이 인정받은 것 같아 기쁘다"고 말했다.

이번 수상은 고객 경험을 개선하고 역량을 높이는 한편 혁신 중심의 트레이딩 솔루션을 제공하려는 밴티지의 전략이 주효하고 있음을 보여주는 증거로 풀이된다.

밴티지와 서비스에 관해 더 자세한 사항은 밴티지 홈페이지에서 확인할 수 있다. 서비스 내용은 국가와 법인별로 다르다.

밴티지 소개

밴티지 마켓(또는 밴티지)은 외환, 원자재, 지수, 주식, ETF, 채권 등 차액결제거래(CFD) 상품 트레이딩을 위한 민첩하고 강력한 서비스를 제공하는 다중자산 CFD 브로커다.

시장에서 16년 이상 쌓은 업력을 바탕으로 신뢰할 수 있는 트레이딩 생태계, 수상 경력에 빛나는 모바일 트레이딩 앱, 고객이 트레이딩 기회를 놓치지 않도록 도와주는 사용자 친화적인 트레이딩 플랫폼을 제공하는 등 브로커의 역할을 뛰어넘는 다양한 서비스를 제공한다.

trade smarter @vantage

위험 경고: CFD는 복잡한 상품이며 레버리지로 인해 빠르게 손실을 입을 위험이 높다. 거래하기 전 관련 위험을 이해했는지 확인할 것을 권한다.

면책 조항: 이 기사는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 금융 상품이나 서비스에 대한 재정적 조언, 제안 또는 권유를 목적으로 하지 않는다. 이 콘텐츠는 콘텐츠의 배포나 사용이 현지 법률 또는 규정에 위배되는 관할 지역 거주자를 대상으로 하지 않는다. 독자는 투자 또는 재정적 결정을 내리기 전에 독립적인 전문가의 조언을 구할 것을 권한다. 제시된 정보에 대한 의존은 전적으로 사용자의 책임이다.

