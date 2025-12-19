Vantage празднует двойную победу на Finance Magnates Awards 2025 во Вьетнаме и Великобритании

Порт-Вила, Вануату, 19 декабря 2025 г. /PRNewswire/ — Компания Vantage отмечает двойную победу в премии Finance Magnates Awards 2025, получив призы «Самый быстроразвивающийся брокер 2025" во Вьетнаме и «Лучшая партнерская программа 2025" в Великобритании. Эти награды были вручены бренду Vantage в рамках региональных и национальных номинаций.

Премия Finance Magnates Awards остается одной из самых престижных в отрасли. Призы присуждаются путем голосования сообщества и на основе оценки экспертов. Признание Vantage подчеркивает текущие инициативы бренда в своей деятельности при поддержке улучшенных образовательных ресурсов и инструментов как для новых, так и для опытных трейдеров. Награда «Лучшая партнерская программа 2025» подчеркивает силу партнерской экосистемы Vantage, основанной на прозрачном отслеживании, конкурентных комиссиях и специализированной поддержке клиентов.

«Наши победы во Вьетнаме и Великобритании свидетельствуют о преданности нашей команды и доверии наших клиентов, что способствует дальнейшему успеху бренда», — сказал Марк Деспальерес (Marc Despallieres), генеральный директор Vantage. «Эти награды подтверждают наши усилия по удовлетворению потребностей клиентов и улучшению торгового опыта на всех рынках».

Вместе эти награды отражают стратегию Vantage по улучшению клиентского опыта, укреплению клиентского доверия и предоставлению инновационных торговых решений.

Для получения дополнительной информации о Vantage и ее услугах посетите веб-сайт Vantage. Доступность услуг зависит от юрисдикции.

О Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это мультиактивный CFD-брокер, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли CFD-продуктами, включая валютные пары, сырье, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая 16-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли обычного брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую платформу, которая обеспечивает доступ к возможностям трейдинга.

Интеллектуальный трейдинг @Vantage

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким уровнем риска быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Убедитесь, что вы осознаете все риски, прежде чем начать торговать.

Отказ от ответственности: данная статья предоставляется только в информационных целях и не является финансовой рекомендацией, предложением или рекламой каких-либо финансовых продуктов или услуг. Этот контент не предназначен для резидентов любой юрисдикции, где распространение или использование такой информации будет противоречить местному законодательству или нормативным актам. Описанные награды являются признанием достоинств на уровне бренда и не указывают на лицензионные разрешения какой-либо конкретной организации Vantage. Читателям рекомендуется обратиться за независимой профессиональной консультацией, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные или финансовые решения. Любые действия на основании представленной информации вы совершаете исключительно на свой страх и риск.

