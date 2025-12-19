Vantage celebra la doppia vittoria ai Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam e nel Regno Unito

Vantage

PORT VILA, Vanuatu, 19 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage celebra una doppia vittoria ai Finance Magnates Awards 2025, aggiudicandosi il premio Fastest Growing Broker 2025 in Vietnam e Best Affiliate Program Broker 2025 nel Regno Unito. Questi premi sono stati conferiti al marchio Vantage nell'ambito delle categorie di riconoscimenti regionali e nazionali dell'evento.

I Finance Magnates Awards rimangono uno dei riconoscimenti più rispettati del settore, assegnati attraverso il voto della community e la valutazione degli esperti. Il riconoscimento di Vantage sottolinea le iniziative in corso del marchio in tutte le sue attività, supportate da risorse e strumenti formativi avanzati sia per i trader nuovi che per quelli esperti. Il premio Best Affiliate Program Broker sottolinea la forza dell'ecosistema di partner di Vantage, basato su monitoraggio trasparente, commissioni competitive e supporto clienti dedicato.

"Le nostre vittorie in Vietnam e nel Regno Unito premiano la dedizione del nostro team e la fiducia dei nostri clienti, due fattori che determinano il nostro successo continuo", ha dichiarato Marc Despallieres, CEO di Vantage. "Questi riconoscimenti convalidano i nostri sforzi volti a comprendere le esigenze dei clienti e migliorare l'esperienza di trading su tutti i mercati".

Nel complesso, questi premi riflettono la strategia di Vantage volta a migliorare l'esperienza del cliente, rafforzare le capacità e fornire soluzioni di trading basate sull'innovazione.

Per maggiori informazioni su Vantage e sui suoi servizi pluripremiati, visitare il sito web di Vantage. La disponibilità del servizio varia a seconda del Paese e dell'entità.

Informazioni su Vantage
Vantage Markets (or Vantage) è un broker di contratti per differenza (CFD) multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di CFD – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a 16 anni di esperienza di mercato, Vantage va oltre il ruolo di broker, offrendo un'apposita affidabile piattaforma che garantisce ai clienti l'accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)
AVVISO DI RISCHIO: I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Disclaimer: il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. I premi descritti sono riconoscimenti a livello di marchio e non indicano le autorizzazioni di licenza riguardo ad alcuna specifica entità Vantage. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834084/Vantage_Celebrates_Dual_Wins_Finance_Magnates_Awards_2025_Vietnam_UK.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

