Vantage Raih Dua Nominasi di Vietnam dan Inggris dalam Ajang Finance Magnates Awards 2025

Finance Magnates Awards merupakan salah satu ajang penghargaan yang paling bergengsi di industri. Proses penilaian di ajang ini melibatkan komunitas dan evaluasi dari para ahli. Gelar tersebut mengapresiasi berbagai inisiatif Vantage, termasuk peningkatan materi edukasi dan sarana pendukung bagi trader pemula maupun berpengalaman. Nominasi "Best Affiliate Program Broker" menegaskan keunggulan ekosistem kemitraan Vantage yang dibangun melalui sistem penelusuran yang transparan, komisi kompetitif, dan dukungan klien yang berdedikasi.

"Kesuksesan kami di Vietnam dan Inggris membuktikan dedikasi tim Vantage dan kepercayaan dari para klien — kedua hal ini terus mendorong kesuksesan kami," ujar Marc Despallieres, CEO, Vantage. "Penghargaan ini mencerminkan upaya kami untuk memahami kebutuhan klien dan meningkatkan pengalaman trading di semua pasar."

Kedua penghargaan ini melambangkan strategi Vantage dalam meningkatkan pengalaman klien, memperkuat kapabilitas, dan menghadirkan solusi trading berbasiskan inovasi.

Informasi selengkapnya tentang Vantage dan layanan Vantage yang sukses meraih penghargaan tersedia di situs resmi Vantage. Ketersediaan layanan Vantage bervariasi menurut yurisdiksi dan entitas.

Tentang Vantage

Vantage Markets (atau Vantage) adalah broker multiaset CFD yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk trading produk Contracts for Difference (CFD), termasuk Valas, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 16 tahun, peran Vantage lebih dari sekadar broker. Vantage menyediakan platform trading aset yang andal, serta memberikan berbagai peluang bagi klien.

trade smarter @vantage

PERINGATAN TENTANG RISIKO: CFD merupakan instrumen investasi yang kompleks. Anda dapat mengalami kerugian jika memakai fasilitas dana pinjaman (leverage). Anda harus mempelajari risiko tersebut sebelum melakukan perdagangan aset.

Sanggahan: Artikel ini hanya menyajikan informasi, bukan penawaran atau ajakan untuk membeli produk atau layanan Vantage. Konten artikel ini bukan untuk warga negara yang tinggal di yurisdiksi yang melarang distribusi atau penggunaan produk dan layanan Vantage. Pembaca dianjurkan agar mencari saran profesional secara mandiri sebelum mengambil keputusan investasi atau finansial. Anda bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tersaji dalam artikel ini.

SOURCE Vantage