A Vantage comemora duas vitórias nos Finance Magnates Awards 2025 no Vietname e no Reino Unido

Vantage

19 dez, 2025, 04:39 GMT

PORT VILA, Vanuatu, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage comemora uma dupla vitória nos Finance Magnates Awards 2025, levando para casa os prémios de Corretora de Mais Rápido Crescimento de 2025 no Vietname e Melhor Corretora de Programa de Afiliados de 2025 no Reino Unido. Estes prémios foram entregues à marca Vantage como parte das categorias regionais e nacionais do evento.

Os Finance Magnates Awards continuam a ser um dos mais respeitados prémios do setor, decididos por votação da comunidade e avaliação de especialistas. O reconhecimento da Vantage destaca as iniciativas contínuas da marca em todas as suas operações, apoiadas por recursos e ferramentas educacionais melhorados, tanto para negociadores principiantes como experientes. O prémio de Melhor Corretora de Programas de Afiliados mostra como o ecossistema de parceiros da Vantage é forte, com rastreamento transparente, comissões competitivas e apoio dedicado ao cliente.

"As nossas vitórias no Vietname e no Reino Unido celebram a dedicação da nossa equipa e a confiança dos nossos clientes, fatores que impulsionam o nosso contínuo sucesso", afirmou Marc Despallieres, CEO da Vantage. "Estes elogios mostram que estamos no caminho certo para entender o que os clientes querem e melhorar a experiência de negociação em todos os mercados."

Juntos, estes prémios refletem a estratégia da Vantage de melhorar a experiência do cliente, fortalecer as capacidades e oferecer soluções de negociação orientadas para a inovação.

Para mais informações sobre a Vantage e os seus premiados serviços, visite o site da Vantage. A disponibilidade do serviço varia consoante a jurisdição e a entidade.

Sobre a Vantage
 A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de CFD de multiativos que oferece aos clientes acesso a um serviço prático e robusto para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, Matérias-primas, Índices, Ações, ETF e Obrigações.

Com 16 anos de experiência no mercado, a Vantage vai para além do papel de corretora, oferecendo uma plataforma de negociação de confiança que proporciona aos clientes acesso a oportunidades de negociação.

negoceie de forma mais inteligente @vantage
AVISO DE RISCO: os CFD são instrumentos complexos e acarretam um risco elevado de perda de fundos rapidamente devido à alavancagem. Certifique-se de que compreende os riscos antes de negociar.

Aviso de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, uma oferta ou pedido de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de qualquer jurisdição onde tal distribuição ou utilização seja contrária à legislação ou regulamentação locais. Os prémios descritos são reconhecimentos ao nível da marca e não indicam as autorizações de licenciamento de qualquer entidade específica da Vantage. Os leitores são aconselhados a procurar aconselhamento profissional independente antes de tomar quaisquer decisões financeiras ou de investimento. Qualquer confiança que depositar nas informações apresentadas será estritamente por sua conta e risco.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2834084/Vantage_Celebrates_Dual_Wins_Finance_Magnates_Awards_2025_Vietnam_UK.jpg
Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

