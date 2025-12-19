Vantage firar dubbla utmärkelser på Finance Magnates Awards 2025 i Vietnam och Storbritannien

PORT VILA, Vanuatu, 19 december, 2025 /PRNewswire/ -- Vantage firar en dubbel seger på Finance Magnates Awards 2025, och tar hem utmärkelserna för snabbast växande mäklare 2025 i Vietnam och bästa affiliate program-mäklare 2025 i Storbritannien. Dessa utmärkelser tilldelades varumärket Vantage som en del av evenemangets regionala och nationella priskategorier.

Vantage Celebrates Dual Wins at the Finance Magnates Awards 2025 in Vietnam and the UK

Finance Magnates Awards är fortfarande ett av branschens mest respekterade riktmärken, som bestäms genom allmän röstning och expertbedömning. Vantages erkännande belyser varumärkets pågående initiativ inom dess verksamheter, som stöds av förbättrade utbildningsresurser och verktyg för både nya och erfarna handlare. Best Affiliate Program Broker-priset understryker styrkan i Vantages partnerekosystem, som bygger på transparent spårning, konkurrenskraftiga provisioner och dedikerad kundsupport.

"Våra utmärkelser i Vietnam och Storbritannien hyllar våra medarbetares engagemang och våra kunders förtroende, som båda driver vår fortsatta framgång", säger Marc Despallieres, Vantages vd. "Dessa utmärkelser bekräftar våra ansträngningar att förstå kundernas behov och att förbättra handelsupplevelsen på alla marknader."

Tillsammans återspeglar dessa utmärkelser Vantages strategi för att förbättra kundupplevelsen, stärka kapaciteten och leverera innovationsdrivna handelslösningar.

För mer information om Vantage Markets och dess prisbelönta mäklartjänster, besök Vantages webbplats. Tjänsternas tillgänglighet varierar beroende på jurisdiktion och enhet.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) är en multitillgångsmäklare för CFD-produkter som tillhandahåller en smidig och kraftfull tjänst för handel med CFD:er, såsom valutor, råvaror, index, aktier, ETF:er och obligationer.

Med 16 års marknadserfarenhet överträffar Vantage rollen som mäklare och tillhandahåller en pålitlig handelsplattform som ger kunderna tillgång till handelsmöjligheter.

