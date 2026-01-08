Vantage celebra su triple victoria en los premios Professional Trader Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage ha sido galardonado con tres prestigiosos premios en los Professional Trader Awards 2025, organizados por Holiston Media. Los premios reconocieron a Vantage en las categorías de Mejor Responsabilidad Social Corporativa, Bróker de Mayor Confianza y Mejor Bróker de Copy Trading.

Vantage Celebrates Triple Victory at the Professional Trader Awards 2025

Los Professional Trader Awards reconocen a los brókeres que ofrecen un servicio excepcional a operadores profesionales y activos. Este año, más de 11.500 votos contribuyeron a la selección de 16 ganadores. Inicialmente enfocados en cuentas profesionales, los premios se expandieron para reflejar aspectos más amplios de la industria del trading, incluyendo tecnología, condiciones de trading, formación y atención al cliente.

"Estos premios anuales reconocen a los brókeres que lideran el análisis, la ejecución, la tecnología y las herramientas de rendimiento de trading, además de ofrecer servicios de gestión de condiciones de trading y relaciones con el cliente", declaró Archie Humphries, director de Holiston Media. "Los ganadores de los premios de este año son los mejores del sector".

El reconocimiento de Vantage en tres categorías refleja su continuo enfoque en el desarrollo de soluciones orientadas al trader. Desde herramientas de copy trading hasta una larga trayectoria en el sector y un programa de RSC dedicado a generar un impacto global significativo, estos galardones consolidan a Vantage como un bróker líder.

Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage, comentó: "Nos sentimos verdaderamente honrados de recibir estos reconocimientos. Estos premios reflejan nuestra dedicación a nuestros clientes y a la comunidad comercial en general, y nos motivan a seguir innovando, generando confianza y ofreciendo soluciones de primer nivel".

Para obtener más información sobre los servicios galardonados de Vantage, visite Vantage Markets.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD multiactivo que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con Contratos por Diferencia (CFD), incluyendo Forex, Materias Primas, Índices, Acciones, ETF y Bonos.

Con 15 años de experiencia en el mercado, Vantage va más allá de la simple función de bróker, ofreciendo una plataforma de trading diseñada para ayudar a sus clientes a acceder a los mercados globales.

