밴티지, 2025년 '프로페셔널 트레이더 어워즈' 3관왕 달성

포트빌라, 비누아투 2025년 12월 31일 /PRNewswire/ -- 다중자산 브로커 밴티지가 홀리스톤 미디어(Holiston Media)가 주최한 '2025년 프로페셔널 트레이더 어워즈(Professional Trader Awards 2025)'에서 세 개의 권위 있는 상을 수상하는 영예를 안았다. 이번 시상식에서 밴티지는 최우수 기업 사회적 책임(Best Corporate Social Responsibility), 가장 신뢰받는 브로커(Most Trusted Broker), 최우수 카피 트레이딩 브로커(Best Copy Trading Broker) 부문에서 수상했다.

프로페셔널 트레이더 어워즈는 활발히 활동하는 전문 트레이더들에게 탁월한 서비스를 제공하는 브로커를 선정해 수여하는 상이다. 올해는 1만 1500건 이상의 투표를 통해 16곳의 수상자가 선정됐다. 이 상은 당초 전문 계좌 운영을 중점적으로 평가했지만, 현재는 기술, 트레이딩 조건, 교육, 고객 지원 등 트레이딩 업계 전반의 다양한 요소를 종합적으로 평가하고 있다.

아치 험프리스(Archie Humphries) 홀리스톤 미디어 이사는 "이 연례 상은 트레이딩 분석, 실행, 기술, 성과 도구 분야에서 선도적인 역할을 하면서도 뛰어난 트레이딩 조건과 대고객 서비스를 제공하는 브로커를 인정하는 상"이라며 "올해 수상자들은 업계 최고의 기업들"이라고 말했다.

밴티지는 트레이더 중심 솔루션 개발에 대한 지속적인 노력을 인정받아 세 부문에서 수상했다. 밴티지는 이번 수상을 통해 카피 트레이딩 도구부터 업계 내에서 오랫동안 다져온 위상, 그리고 의미 있는 글로벌 영향력을 지닌 CSR 프로그램에 이르기까지 선도적인 브로커임을 다시 한번 입증했다.

마크 데스팔리에르(Marc Despallieres) 밴티지 CEO는 "이러한 영예를 안게 되어 진심으로 영광스럽게 생각한다"면서 "이 상들은 고객과 더 광범위한 트레이딩 커뮤니티에 대한 우리의 헌신적 노력이 낳은 결과이며, 우리는 앞으로도 혁신을 지속하고 신뢰를 구축하며 세계적 수준의 솔루션을 제공할 계획"이라고 말했다.

밴티지 소개

밴티지 마켓(또는 밴티지) )은 외환, 원자재, 지수, 주식, ETF, 채권 등 차액결제거래(CFD) 상품 트레이딩을 위한 민첩하고 강력한 서비스를 제공하는 다중자산 CFD 브로커다.

밴티지는 15년의 시장 경험을 바탕으로 단순한 브로커 역할을 넘어, 고객에게 거래 기회에 대한 접근성을 제공하는 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 제공하고 있다.

위험 경고: CFD는 복잡한 상품이며 레버리지로 인해 빠르게 손실을 입을 위험이 높다. 거래하기 전 관련 위험을 이해했는지 확인한다.

면책 조항: 이 기사는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 금융 상품이나 서비스에 대한 재정적 조언, 제안 또는 권유를 목적으로 하지 않는다. 이 콘텐츠는 콘텐츠의 배포나 사용이 현지 법률 또는 규정에 위배되는 관할 지역 거주자를 대상으로 하지 않는다. 독자는 투자 또는 재정적 결정을 내리기 전에 독립적인 전문가의 조언을 구할 것을 권한다. 제시된 정보에 대한 의존은 전적으로 사용자의 책임이다.

