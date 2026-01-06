Vantage celebra una tripla vittoria ai Professional Trader Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 6 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Vantage è stata insignita di tre prestigiosi titoli ai Professional Trader Awards 2025, organizzati da Holiston Media. I premi hanno riconosciuto Vantage nelle categorie di Best Corporate Social Responsibility, Most Trusted Broker e Best Copy Trading Broker.

Vantage Celebrates Triple Victory at the Professional Trader Awards 2025

I Professional Trader Awards premiano i broker che offrono un servizio eccezionale ai trader professionisti e attivi. Quest'anno, i 16 vincitori sono stati selezionati grazie all'invio di 11.500 voti. Inizialmente incentrati sugli account professionali, i premi sono stati ampliati per riflettere aspetti più ampi del settore del trading, tra cui tecnologia, condizioni di trading, formazione e assistenza clienti.

"Questi premi annuali premiano i broker che si distinguono per l'analisi del trading, l'esecuzione, la tecnologia e gli strumenti di performance, offrendo al contempo condizioni di trading e servizi di relazione con i clienti", ha affermato Archie Humphries, direttore di Holiston Media. "I vincitori dei premi di quest'anno sono i migliori del settore."

Il riconoscimento di Vantage in tre categorie riflette il suo continuo impegno nello sviluppo di soluzioni orientate ai trader. Da strumenti di copy trading a una presenza di lunga data nel settore, fino a un programma di CSR dedicato e a un impatto globale significativo, le vittorie incoronano Vantage come broker leader.

Marc Despallieres, CEO di Vantage, ha commentato: "Siamo davvero onorati di ricevere questi riconoscimenti. Questi premi riflettono la nostra dedizione nei confronti dei clienti e della comunità commerciale in generale, motivandoci a continuare a innovare, a costruire fiducia e a offrire soluzioni del massimo livello."

Per maggiori informazioni sui servizi pluripremiati di Vantage, visitare Vantage Markets.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di contratti per differenza (CFD) multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di CFD – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a 15 anni di esperienza di mercato, Vantage va oltre il ruolo di broker, offrendo una piattaforma di trading progettata per supportare i clienti nell'accesso ai mercati globali.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Disclaimer: il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846464/Vantage_Celebrates_Triple_Victory_Professional_Trader_Awards_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg