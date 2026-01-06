Vantage Sukses Raih Tiga Penghargaan di Ajang Professional Trader Awards 2025

Professional Trader Awards mengapresiasi broker yang telah menyediakan layanan terbaik bagi trader profesional dan trader aktif. Tahun ini, lebih dari 11.500 suara ikut memilih 16 pemenang. Setelah sempat berfokus pada akun profesional, cakupan ajang tersebut kini bertambah luas guna mencerminkan sejumlah aspek industri trading, termasuk teknologi, kondisi perdagangan, edukasi, dan dukungan klien.

"Ajang tahunan ini mengapresiasi broker terbaik dari sisi analisis trading, eksekusi, teknologi, dan perangkat kinerja, serta broker yang berhasil menghadirkan kondisi trading dan menjalin hubungan klien," ujar Archie Humphries, Director, Holiston Media. "Para pemenang tahun ini merupakan broker terbaik di industri."

Ketiga penghargaan yang diraih Vantage mencerminkan fokus berkelanjutan dalam mengembangkan solusi yang berorientasi pada trader. Mulai dari sarana copy trading, rekam jejak yang kuat di industri, hingga program CSR yang berkomitmen memberikan dampak positif secara global, pencapaian ini menegaskan posisi Vantage sebagai broker terkemuka.

Marc Despallieres, CEO, Vantage, berkata: "Kami mendapat kehormatan atas ketiga penghargaan tersebut. Pengakuan ini melambangkan dedikasi kami kepada klien dan komunitas trading yang lebih luas, serta memotivasi kami untuk terus berinovasi, membangun kepercayaan, dan menghadirkan solusi kelas dunia."

Informasi selengkapnya tentang layanan Vantage yang sukses meraih penghargaan tersedia di tautan berikut: Vantage Markets.

Tentang Vantage

Vantage Markets (atau Vantage) adalah broker multiaset CFD yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk melakukan trading produk Contracts for Difference (CFD), termasuk Valas, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 15 tahun, peran Vantage lebih dari sekadar broker. Vantage menyediakan platform trading aset yang andal, serta memberikan berbagai peluang bagi klien yang ingin mengakses pasar global.

trade smarter @vantage

PERINGATAN TENTANG RISIKO: CFD merupakan instrumen investasi yang kompleks. Anda dapat mengalami kerugian jika memakai fasilitas dana pinjaman (leverage). Anda harus mempelajari risiko tersebut sebelum melakukan perdagangan aset.

Sanggahan: Artikel ini hanya menyajikan informasi, bukan penawaran atau ajakan untuk membeli produk atau layanan Vantage. Konten artikel ini bukan untuk warga negara yang tinggal di yurisdiksi yang melarang distribusi atau penggunaan produk dan layanan Vantage. Pembaca dianjurkan agar mencari saran profesional secara mandiri sebelum mengambil keputusan investasi atau finansial. Anda bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tersaji dalam artikel ini.

