マハラシュトラ州、ダボスで3,600億米ドル相当の基本合意書に調印、別途1,200億米ドル相当の合意書について事前協議

ダボス、スイス, 2026年1月30日 /PRNewswire/ -- マハラシュトラ州は、ダボスで総額約3600億米ドルの画期的な投資パッケージを発表し、同州は最も推奨される投資先として位置付けられました。Devendra Fadnavis州首相は、ダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会（WEF Annual Meeting）に州代表団を率いて出席した際にこのような投資を発表しました。

このような投資コミットメントには、累積300万から400万人までの雇用の可能性を示す基本合意書や公表が含まれています。発表された投資の約83％はFDIによるもので、米国、英国、スイス、スウェーデン、シンガポール、オランダ、日本、イタリア、ドイツ、フランス、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スペイン、カナダ、ベルギー、オーストリアを含む18か国以上の国々によるコミットメントがありました。本合意内容は投資プロジェクトと戦略的パートナーシップの両方を対象とします。

Chief Minister Devendra Fadnavis inaugurating Maharashtra Pavilion at Davos with Minister Industries, Uday Samant (R) and Principal Secretary Industries, Dr. P Anbalagan IAS (L)

今回の発表で強調されたセクターは、テクノロジーと持続可能性における世界的な優先事項が反映されています。主な焦点は、量子コンピューティング、AIデータセンター、半導体・電子機器製造、持続可能な航空燃料、再生可能エネルギー、グリーンスチール、EV・バッテリーのエコシステム、先進ヘルスケア・バイオテクノロジー、循環型経済への取り組み、農業技術・食品加工、デジタルインフラが対象になります。知識移行と現地生産を加速させるため、いくつかの投資は、海外の技術パートナーを含むように構成されています。

2つの主要なグリーンフィールド都市開発プロジェクトが発表され、それぞれ約110億米ドルの世界的な投資コミットメントに及びます。1つであるマハラシュトラ・イノベーション・シティは100エーカーの敷地に広がり、世界的なAIとデータセンターのハブとして設計され、高度な研究、イノベーション・エコシステム、大規模なAIデータインフラが実施されることを想定しています。もう一方のRaigad Pen Growth Centreは1200エーカーの広大な敷地に広がってムンバイ3.0構想の一環であり、スマートなインフラと持続可能な都市設計により、ムンバイ都市圏の混雑緩和と拡大を目的としています。

マハラシュトラ州は、投資意向を実施プロジェクトに転換する実績を強調しました。同州は、WEF2025で調印された基本合意書の75％の転換率を報告しました。合理化された土地割り当て、省庁間の調整された承認、プロジェクト実行のミッションモードの促進が反映されています。

ダボス滞在中、同州首相は世界のビジネスリーダー、金融機関、開発パートナーと共に二国間会議や円卓会議を行い、デジタル・ガバナンス、気候変動資金、都市インフラ、分野別協力などのテーマについて話しました。

マハラシュトラ州が世界的な製造業とイノベーションの磁石としての役割を目指していることが再確認され、インドで規模、スキル、戦略的パートナーシップを求めている国際企業がマハラシュトラ州全域でビジネスチャンスを模索することを誘っています。

