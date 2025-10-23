台湾、AIハブを目指しアジア・イノベーション・キャピタル・イニシアティブを立ち上げ

台北、2025年10月23日 /PRNewswire/ -- Financial Supervisory Commission（FSC）は、Taiwan Stock Exchange（TWSE）およびTaipei Exchange（TPEx）と協力し、アジア・イノベーション・キャピタル・イニシアティブ（Asia Innovation Capital Initiative）を立ち上げました。これは、台湾の資本市場を強化して、市場をイノベーションと人工知能の地域ハブとして確立するFSC主導の戦略的プログラムです。

「この取り組みは長期的な産業発展を促進し、我が国の資本市場の国際競争力を強化する上で重要な役割を果たします」とFSCのPeng Jin-lung会長は述べた。同氏は、このプラットフォームは企業の成長と変革を支援する柔軟な資金調達オプションを提供するとともに、アジアを代表する資産運用の中心地になるという台湾の野心を後押しするものであると強調しました。

このプログラムは、政府の「革新的な経済、スマートな台湾（Innovative Economy, Smart Taiwan）」構想に沿って、アジア資産管理センターの資本市場成長計画に基づいて構築されています。上場および取引ルールを合理化し、専用のサービス・チームを設立し、リソースを統合して、主要業界のあらゆる規模の企業をサポートします。同社の株式と債券の二重の資金調達チャンネルは、柔軟でイノベーション主導のエコシステムの構築に役立ちます。

アジア・イノベーション・キャピタル（Asia Innovation Capital）は、株式市場と債券市場全体にわたって13の重点的な対策を導入します。

株式市場改革により、流動性を高めるためにデイ・トレードを導入し、Taiwan Innovation Boardを強化します。この取り組みでは、外国企業の上場要件も簡素化されています。たとえば、取締役の過半数が中華民国に居住しなければならないという規制の廃止、証券法の遵守を支援するための主幹証券引受人の選任期間の短縮、新規株式公開後の公認会計士による内部統制監査報告書の提出に必要な年数の短縮などの施策を図っています。追加措置には、取締役会の交代における柔軟性の向上や証拠金取引規則の緩和などがあり、いずれも市場の効率性とアクセス性の向上を目的としています。

債券市場改革には、海外で発行された外貨建て債券を台湾で二重上場することを認め、国内債券市場の規模と国際的な範囲を拡大することが含まれます。この取り組みでは、台湾で債券を発行しようとする外国企業の資格要件も緩和され、より多様な資金調達チャンネルが創出され、市場の包摂性が促進される。

「この取り組みは、企業が株式と債券の両方のチャンネルを通じて柔軟な資金調達にアクセスできるようにし、長期的な成長と変革を計画できるようにすることを目的としています」とPeng氏は付け加えています。

FSCは、規制の強化とイノベーション主導の成長を支援する市場インセンティブを通じて、ダイナミックで包括的な資本市場を構築することを目指しています。これにより、産業変革の加速、イノベーションの促進、質の高い投資機会へのアクセスの拡大が期待され、台湾の市場規模、世界的な知名度、投資家の魅力が強化されます。

SOURCE TWSE