Arcfra AECP 6.3は1,100万IOPSの壁を突破し、エンタープライズクラウド向けにTier-1のオールフラッシュ性能とRPO=0のレジリエンスを実現

シンガポール, 2026年3月23日 /PRNewswire/ — 高性能クラウドおよびAIインフラ分野のパイオニアであるArcfraは、本日、 Arcfra Enterprise Cloud Platform（AECP）6.3のリリースを発表しました。最新のArcfra Cloud Operating System（ACOS 6.3）を基盤とする本アップデートは、画期的な 4.6倍の性能向上を実現するとともに、ネイティブなRPO=0同期レプリケーションを導入し、従来のVMwareベースのアーキテクチャに代わる高性能かつコスト効率の高い選択肢を提供します。

企業がライセンスコストの高騰や膨大なAIデータ処理のニーズに直面する中、AECP 6.3は高度なアーキテクチャ最適化により、高価な専用ストレージへの依存を解消します。

「2026年において、仮想化の評価基準は『動作するか』から『効率的かつ持続可能に動作するか』へとシフトしています」と、Arcfraのアライアンスおよびプロダクトマーケティング担当ディレクターであるRobert Li氏は述べています。「AECP 6.3は、ハイパーコンバージドインフラ（HCI）がネイティブAIアクセラレーションの時代に突入したことを示しており、レガシーシステムからの移行において企業が最も懸念する複雑性の課題を解決します。」

パフォーマンスのボトルネックを打破

AECP 6.3は、ソフトウェアのみの最適化によって「ハードウェア限界級」の性能を実現し、ハイエンドなオールフラッシュアレイに匹敵する速度を提供します。標準的な3ノードクラスタ構成で検証された結果、本プラットフォームは前バージョン比で以下の最大性能向上を達成しました：

4Kランダムリードにおいて 1,100万IOPS以上 を達成（ 4.6倍 向上）。

を達成（ 向上）。 シーケンシャルリードにおいて 130GiB/s以上 を達成（ 3.6倍 向上）。

を達成（ 向上）。 4Kランダムリードにおいて100マイクロ秒未満のレイテンシを実現。

これらのブレークスルーは、Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) の統合、最新化されたIO_uringスタック、ならびに手動チューニング不要でストレージ並列性を最大化する8ストライプ仮想ボリュームによって実現されています。

ミッションクリティカル業務向けゼロリスクのビジネス継続性

ミッションクリティカルなワークロードを保護するため、AECP 6.3はリアルタイム同期型VMレベルレプリケーションを導入し、リカバリポイント目標（RPO）ゼロを実現します。これにより、金融取引やAI／VDIにおいて完全なデータ整合性を確保します。さらにArcfraは、アクティブ・アクティブ構成のストレッチクラスタにおける最小構成要件を6ノードから4ノードへと削減し、中堅企業における高可用性実現のハードルを引き下げました。

ネイティブセキュリティアーキテクチャ

本リリースは「Security by Design」を実現し、暗号化ライブマイグレーションおよび組み込みのキー管理サービス（KMS）によって実現されるネイティブな保存時暗号化（Encryption at Rest）を提供し、運用負荷を増やすことなくコンプライアンス対応を簡素化します。

大規模環境における運用のシンプル化

AECP 6.3は、反復的なタスクの自動化と隠れたコストの削減を通じて、大規模環境における運用の簡素化を実現します。具体的には、 バッチVMToolsアップグレード、シームレスな移行を確保するための移行時における仮想NICのPCIアドレス保持、および有効データのみを転送してサービス停止時間を最小化する最適化されたホットマイグレーションを提供します。

SOURCE Arcfra