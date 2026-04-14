ATTACK SHARK、カーボンファイバー製ゲーミングマウス「X11 ULTRA」を2周年記念セールに先駆けて発売

ニューヨーク、2026年4月14日 /PRNewswire/ -- 手頃な価格の高性能メカニカルキーボード、ゲーミングマウス、およびアクセサリーを専門とするゲーミング周辺機器ブランドのATTACK SHARKは、4月15日から27日まで公式サイトで開催される2周年記念セールの詳細とともに、新たに発売された同社のフラッグシップX11 ULTRAカーボンファイバーゲーミングマウスを前面に打ち出しました。

ベストセラーのX11シリーズのアップグレード版と位置づけられるX11 ULTRAは、フルボディ射出成形カーボンファイバー・デザインに独自の鍛造テクスチャを施し、独特の外観と耐久性の向上を実現しています。このマウスは最新のNordic 54L15チップセットを搭載しており、パフォーマンスが向上しています。

ATTACK SHARK Launches X11 ULTRA Carbon Fiber Gaming Mouse (PRNewsfoto/ATTACK SHARK)

さらに、ポーリングレート、バッテリー残量、信号強度（ポーリングレート、バッテリー、および信号）用インジケーターを内蔵したシャークフィン型8Kレシーバーも見どころです。24Kゴールドメッキのスクロールホイールとサイドボタンは、ハイエンドの精度と職人技へのこだわりをさらに際立たせています。

2周年記念キャンペーンの一環として、X11 ULTRAは15%オフの93.49ドルから販売され、ユーザーはブランドの最新イノベーションをいち早く手に入れることができます。

記念キャンペーンは、ATTACK SHARKの公式ウェブサイト（https://attackshark.com/）でのみ実施されます。

このイベントでは、幅広い製品ラインナップにおいてサイト全体で最大60%の割引が適用されます。X3マウス、X68キーボード、X11マウス、R5、およびR11 ULTRAなどの人気商品が割引価格で購入できます。バンドルセットをご購入のお客様には、さらに割引が適用されるほか、CM02マウスパッドが無料で進呈されます。

このキャンペーンでは、ソーシャルプラットフォーム上で4回にわたるプレゼントイベントも実施されます。4月18日にお買い上げいただいたすべてのお客様には、特別なアニバーサリーギフトを差し上げます。さらに、ブランドのDiscord communityを通じて限定割引コードが配布される予定であり、熱心なユーザーにさらなる特典が提供されます。

「X11 ULTRA」の発売は、ATTACK SHARKが掲げる先進素材、高性能、そしてユーザー中心の設計に対する揺るぎないこだわりを象徴するものです。また、同時に展開される記念キャンペーンは、世界中のコミュニティとの交流を深め、高品質なゲーミング周辺機器をより多くのユーザーにお届けすることを目的としています。

ATTACK SHARKについて

ATTACK SHARKは、高性能でプレイヤー志向のデバイスの提供に特化した世界的なゲーミング周辺機器ブランドです。esportsグレードのマウスから高度なキーボードまで、同ブランドは精度、スピード、および革新性を重視し、世界中のあらゆるレベルのゲーマーを支援しています。

詳細については、https://attackshark.com/ をご覧いただくか、ソーシャルメディアおよびDiscordでブランドとつながってください。ご注文は、米国、英国、欧州、および日本のATTACK SHARK Amazon Storeをご覧ください。

SOURCE ATTACK SHARK