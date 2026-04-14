ATTACK SHARK lanciert die X11 ULTRA Carbon Fiber Gaming-Maus anlässlich der bevorstehenden Jubiläumskampagne zum zweijährigen Bestehen

NEW YORK, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- ATTACK SHARK, eine Marke für Gaming-Peripherie, die sich auf erschwingliche mechanische Hochleistungstastaturen, Gaming-Mäuse und Zubehör spezialisiert hat, rückt ihre neu eingeführte Gaming-Maus X11 ULTRA aus Carbonfaser als neues Flaggschiff in den Mittelpunkt und informiert zugleich über die bevorstehende Jubiläumskampagne zum zweijährigen Bestehen, die vom 15. bis 27. April auf der offiziellen Website läuft.

ATTACK SHARK Launches X11 ULTRA Carbon Fiber Gaming Mouse

Als weiterentwickelte Version der meistverkauften X11-Serie der Marke verfügt die X11 ULTRA über ein vollständig spritzgegossenes Carbonfasergehäuse mit markeneigener Schmiedetextur, das für eine markante Optik und erhöhte Haltbarkeit sorgt. Die Maus ist mit dem neuesten Nordic 54L15-Chipsatz ausgestattet, der für eine verbesserte Leistung sorgt.

Zu den weiteren Highlights gehört ein 8K-Empfänger in Form einer Haifischflosse mit integrierten Anzeigen für die Echtzeit-Statusverfolgung (Abfragerate, Akku und Signal). Das 24-karätig vergoldete Scrollrad und die seitlichen Tasten unterstreichen den Fokus auf höchste Präzision und handwerkliches Können.

Im Rahmen der Jubiläumskampagne wird die X11 ULTRA mit einem Preisnachlass von 15 % angeboten, wobei die Preise ab 93,49 USD beginnen. Damit erhalten die Nutzer einen frühen Zugang zur neuesten Innovation der Marke.

Die Jubiläumskampagne findet exklusiv auf der offiziellen ATTACK SHARK-Website unter https://attackshark.com/ statt.

Im Rahmen der Kampagne sind bei einer breiten Produktpalette Einsparungen bis zu 60 % möglich. Beliebte Produkte wie die X3-Maus, die X68-Tastatur, die X11-Maus, der R5 und der R11 ULTRA werden zu reduzierten Preisen angeboten. Kunden, die kombinierte Produktpakete kaufen, erhalten zusätzliche Rabatte sowie ein kostenloses CM02-Mousepad.

Im Rahmen der Kampagne werden außerdem vier Giveaway-Aktionen auf sozialen Plattformen veranstaltet. Am 18. April erhalten Sie bei allen Einkäufen an diesem Tag ein besonderes Geschenk zum Jahrestag des Unternehmens. Zusätzlich werden über die Discord Community der Marke exklusive Rabattcodes veröffentlicht, die engagierten Nutzerinnen und Nutzern weitere Sparmöglichkeiten bieten.

Die Markteinführung der X11 ULTRA unterstreicht das Engagement von ATTACK SHARK für fortschrittliche Materialien, hohe Leistung und benutzerorientiertes Design, während die Jubiläumskampagne die Einbindung der weltweiten Community vertieft und den Zugang zu Premium-Gaming-Peripheriegeräten erweitert.

Informationen zu ATTACK SHARK

ATTACK SHARK ist eine globale Marke für Gaming-Peripheriegeräte, die sich auf die Entwicklung von leistungsstarken, spielerorientierten Geräten spezialisiert hat. Von Mäusen in E-Sports-Qualität bis hin zu fortschrittlichen Tastaturen setzt die Marke auf Präzision, Geschwindigkeit und Innovation und unterstützt damit Gamer aller Spielstärken weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf https://attackshark.com/ oder wenn Sie der Marke in den Sozialen Medien und auf Discord folgen. Um eine Bestellung aufzugeben, besuchen Sie bitte den ATTACK SHARK Amazon Store für die USA, Großbritannien, Europa und Japan.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2953836/X11_ULTRA_PR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2811665/attack_shark_logo_Logo.jpg