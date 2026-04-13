ATTACK SHARK lance la souris de jeu X11 ULTRA en fibre de carbone avant ses soldes à l'occasion de son 2ᵉ anniversaire

NEW YORK, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- ATTACK SHARK, une marque de périphériques de jeu spécialisée dans les claviers mécaniques, les souris de jeu et les accessoires haute performance abordables, a mis en avant sa nouvelle souris de jeu en fibre de carbone X11 ULTRA, ainsi que les détails de ses soldes à venir à l'occasion de son 2ᵉ anniversaire, qui se dérouleront du 15 au 27 avril sur son site web officiel.

ATTACK SHARK Launches X11 ULTRA Carbon Fiber Gaming Mouse

Positionnée comme une version améliorée de la série X11, la plus vendue de la marque, la X11 ULTRA est dotée d'un design en fibre de carbone entièrement moulé par injection avec une texture forgée exclusive, offrant un look distinctif et une durabilité accrue. La souris est équipée du tout dernier chipset Nordic 54L15, offrant des performances améliorées.

Parmi les autres caractéristiques, citons un récepteur 8K en forme d'aileron de requin avec des indicateurs intégrés pour le suivi de l'état en temps réel (taux d'interrogation, batterie et signal). Sa molette de défilement et ses boutons latéraux plaqués or 24 carats soulignent le souci accordé à la précision et à l'artisanat haut de gamme.

Dans le cadre de la campagne anniversaire, la X11 ULTRA sera disponible avec une réduction de 15 %, à partir de 93,49 $, offrant ainsi aux utilisateurs un accès précoce à la dernière innovation de la marque.

La promotion de cet anniversaire se fera exclusivement sur le site officiel d'ATTACK SHARK à l'adresse suivante : https://attackshark.com/.

L'événement permettra de réaliser des économies allant jusqu'à 60 % sur une large gamme de produits. Des articles populaires tels que la souris X3, le clavier X68, la souris X11, la R5 et la R11 ULTRA seront disponibles à prix réduit. Les clients qui achètent des offres groupées recevront des réductions supplémentaires ainsi qu'un tapis de souris CM02 gratuit.

La campagne comprendra également quatre séries de cadeaux sur les plateformes sociales. Le 18 avril, tous les achats effectués au cours de la journée seront accompagnés d'un cadeau spécial anniversaire. D'autres codes de réduction exclusifs seront diffusés par l'intermédiaire de la communauté Discord de la marque, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'économies aux utilisateurs actifs.

Le lancement de la X11 ULTRA souligne le souci d'ATTACK SHARK pour les matériaux avancés, de hautes performances, et pour un design centré sur l'utilisateur, tandis que sa campagne anniversaire renforce la mobilisation de la communauté mondiale et élargit l'accès à des périphériques de jeu haut de gamme.

À propos d'ATTACK SHARK

ATTACK SHARK est une marque internationale de périphériques de jeu qui se consacre à la fourniture de dispositifs haute performance adaptés aux joueurs. Des souris de qualité esports aux claviers avancés, la marque met l'accent sur la précision, la vitesse et l'innovation, permettant ainsi aux joueurs de tous niveaux de s'épanouir dans le monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://attackshark.com/ ou entrez en contact avec la marque sur les médias sociaux et sur Discord. Pour passer commande, rendez-vous dans la boutique Amazon d'ATTACK SHARK pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe, et le Japon.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2953836/X11_ULTRA_PR.jpg

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