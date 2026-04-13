- ATTACK SHARK lanza el ratón para juegos X11 ULTRA de fibra de carbono antes de la oferta por su segundo aniversario

NUEVA YORK, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ATTACK SHARK, una marca de periféricos para videojuegos especializada en teclados mecánicos, ratones y accesorios para juegos asequibles y de alto rendimiento, ha destacado su nuevo ratón insignia, el X11 ULTRA, fabricado en fibra de carbono, junto con los detalles de su próxima venta de aniversario, que se llevará a cabo del 15 al 27 de abril en su sitio web oficial.

ATTACK SHARK Launches X11 ULTRA Carbon Fiber Gaming Mouse

Posicionado como una versión mejorada de la exitosa serie X11 de la marca, el X11 ULTRA presenta un diseño de fibra de carbono moldeado por inyección con una textura forjada exclusiva, que le otorga una apariencia distintiva y una mayor durabilidad. El ratón incorpora el último chipset Nordic 54L15, que proporciona un rendimiento superior.

Entre sus características más destacadas se incluye un receptor 8K con forma de aleta de tiburón e indicadores integrados para el seguimiento del estado en tiempo real (tasa de sondeo, batería y señal). Su rueda de desplazamiento y botones laterales chapados en oro de 24 quilates subrayan aún más su enfoque en la alta precisión y la artesanía.

Como parte de la campaña de aniversario, el X11 ULTRA estará disponible con un 15 % de descuento, con precios desde 93,49 dólares, lo que permitirá a los usuarios acceder anticipadamente a la última innovación de la marca.

La promoción de aniversario se llevará a cabo exclusivamente en el sitio web oficial de ATTACK SHARK: https://attackshark.com/.

El evento ofrecerá descuentos de hasta el 60 % en una amplia gama de productos. Artículos populares como el ratón X3, el teclado X68, el ratón X11, el R5 y el R11 ULTRA estarán disponibles con descuento. Los clientes que adquieran paquetes combinados recibirán descuentos adicionales y una alfombrilla CM02 de regalo.

La campaña también incluirá cuatro rondas de sorteos en diversas plataformas sociales. El 18 de abril, todas las compras realizadas ese día incluirán un regalo especial de aniversario. Además, se publicarán códigos de descuento exclusivos a través de la comunidad de Discord de la marca, ofreciendo más oportunidades de ahorro para los usuarios más activos.

El lanzamiento de la X11 ULTRA subraya el compromiso de ATTACK SHARK con los materiales avanzados, el alto rendimiento y el diseño centrado en el usuario, mientras que su campaña de aniversario fortalece la participación de la comunidad global y amplía el acceso a periféricos de juego de primera calidad.

Acerca de ATTACK SHARK

ATTACK SHARK es una marca global de periféricos para videojuegos dedicada a ofrecer dispositivos de alto rendimiento centrados en el jugador. Desde ratones de nivel profesional para esports hasta teclados avanzados, la marca prioriza la precisión, la velocidad y la innovación, potenciando la experiencia de jugadores de todos los niveles en todo el mundo.

Para más información, visita https://attackshark.com/ o conéctate con la marca en medios sociales y Discord. Para realizar un pedido, visite la tienda de ATTACK SHARK en Amazon (Estados Unidos, Reino Unido, Europa, y Japón).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953836/X11_ULTRA_PR.jpg

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