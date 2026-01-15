AV-コンパラティブズ、消費者サマリーレポート2025を公表

独立機関によるテストで、最も好調な消費者向けセキュリティソリューションが浮き彫りに

インスブルック、オーストリア, 2026年1月15日 /PRNewswire/ -- サイバーセキュリティテストで国際的に認知された独立機関のAV-コンパラティブズ（AV-Comparatives）は、主要なウィンドウズ版消費者向けセキュリティ製品のパフォーマンスを包括的に紹介する『消費者サマリーレポート2025』を公表しました。このレポートは、消費者が効果的で信頼できるサイバーセキュリティソリューションを識別できるよう、科学的根拠に基づいた厳格なテストを1年間かけて実施した結果をまとめたものです。

『消費者サマリーレポート』は、AV-コンパラティブズの2025年消費者向けメインテストシリーズの結果をまとめており、広く使用されている19のセキュリティ製品が評価の対象となりました。テストの範囲は、実際のインターネット上の脅威に対する防御力、マルウェア検出能力、高度な攻撃に対する耐性、システムパフォーマンスへの影響、誤報の頻度などでした。テストはすべて、偏りのない再現可能な結果を保証するために、実際の使用条件下で透明性のある方法論に従って実施されました。

主な結果

Top-Rated Product Award 2025

全テストカテゴリーにわたり一貫して高パフォーマンスを示した製品に、AV-コンパラティブズの栄誉あるTop-Rated Product Award（最高格付け製品賞）が授与されました。以下が2025年の受賞製品です：Avast Free Antivirus、AVG AntiVirus Free、Bitdefender Total Security、ESET HOME Security Essential、G DATA Total Security、Kaspersky Premium、Norton Antivirus Plus。

カテゴリー賞

特定の分野における卓越性を評価するため、AV-コンパラティブズはテストカテゴリー別に金賞、銀賞、銅賞の各賞を授与しました：

リアルワールド・プロテクション部門 ：金賞 – Norton、銀賞 – Bitdefender、銅賞 – Avira、Kaspersky、McAfee

：金賞 – Norton、銀賞 – Bitdefender、銅賞 – Avira、Kaspersky、McAfee マルウェア対策部門 ：金賞 – Kaspersky、銀賞 – G DATA、銅賞 – Bitdefender

：金賞 – Kaspersky、銀賞 – G DATA、銅賞 – Bitdefender パフォーマンス（低システムインパクト）部門 ：金賞 – Avast & AVG、銀賞 – Norton、銅賞 – McAfee

：金賞 – Avast & AVG、銀賞 – Norton、銅賞 – McAfee 高度脅威対策部門 ：金賞 – Bitdefender & ESET

：金賞 – Bitdefender & ESET フォルスポジティブ部門：金賞 – Kaspersky、銀賞 – Total Defense、銅賞 – Bitdefender

以上の賞は、強力な保護機能だけでなく、日常的なユーザーにとって不可欠な要素であるユーザビリティとシステム効率に対するバランスの取れたアプローチを反映しています。

ユーザーエクスペリエンスレビュー

技術的なテストに加え、レポートには各製品の構造化されたユーザーインターフェースレビューが含まれ、インストール、設定オプション、アラート、総合的な使いやすさが評価されています。これにより、セキュリティの有効性と現実世界での実用性の両方が評価に反映されます。

消費者向けの独自の指針となる

「『2025年消費者サマリーレポート』は、多くのベンダーの皆様が非常に高いレベルの保護を提供し続けていることを示しています」とAV-コンパラティブズの創設者で最高経営責任者（CEO）のアンドレアス・クレメンティ（Andreas Clementi）は述べています。「当社は引き続き、消費者が信頼できるデータに基づき、セキュリティに関して十分な情報に基づいて決定を下すことができるよう、独立した透明性の高いテストを提供することを目指していきます」

消費者サマリーレポート2025は、

https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2025/から無料でダウンロードできます。

