AV-Comparativesの2026年EDR検出検証テストにおいて、9つのエンタープライズ向けセキュリティソリューションが認定を取得

独自の評価により、主要なEDR、XDR、MDR製品の検出範囲、テレメトリ品質、SOCの使いやすさに関する明確な結果が得られました

インスブルック、オーストリア, 2026年5月14日 /PRNewswire/ -- AV-Comparativesは、2026年EDR検出検証テストの結果を発表しました。9つの企業向けソリューションが、現在市場で入手可能な検出能力に関する最も詳細な独立評価の1つである認証を取得しました。

このテストは、企業のバイヤーにとってますます重要になっている質問に答えるために設計されました。それはすなわち、製品が攻撃を検知するかどうかではなく、いかに明確に、一貫して、有益に検知するかということです。2026年の結果は、解釈の余地を与えない形でその答えを示しています。

Ai interpretation of a modern SOC in a dark setting with multiple analysts.

アナリスト、管理者、意思決定者のための明確な結果

フォレンジック・アナリスト、SOC管理者、企業の意思決定者は、検出データは豊富であることが多いが、明確であることは稀であるという共通の課題に直面しています。AV-Comparativesの方法論はこうした課題に直接対処するものです。現実的な14段階の高度な持続的脅威シナリオの各ステップは、アクティブレスポンス（即時アラート）とテレメトリ（調査が必要な可視性）を明確に区別して、個別に評価されます。その結果、各製品が何を見ているのか、その情報をどのように提示しているのか、攻撃チェーンを再構築するためにどのような努力が必要なのかが、透明性をもって段階的にわかるようになります。

チェリーピッキングもなければ、解釈のギャップもありません。製品は、防止メカニズムによって結果が歪められないことを確認するため、検出専用モードで評価されます。また、専用のS/Nシナリオでは、良性の管理活動中の動作を評価します。その結果、SOCにおける運用上の実情を反映したベンチマークが得られ、そこでは見逃されたシグナルも過剰なノイズも、いずれも実際のコストを伴うことになります。

認証製品

2026年のテストラウンドでは、以下の9つのソリューションが認証を取得しています。Bitdefender GravityZone Business Security Enterprise、ESET PROTECT Elite、Fortinet FortiEDR、G DATA 365 | MXDR、Genian Insight E、Kaspersky EDR Expert（オンプレミス）、ManageEngine Endpoint Central with EDR、Palo Alto Networks Cortex XDR Pro、Sangfor Athena AI-Native EPP。

認証された製品のみが公表されます。非認証ベンダーは、さらなる発展を支援するための詳細なフィードバックを受けることができます。

AI：保護強化からより効率的なSOCへ

AIは何年も前からベンダーの武器のひとつであり、業界全体の保護層を静かに強化してきました。2026年の評価では、その役割が拡大しつつあることが明らかにされています。AIは検出結果を要約し、読みやすさを向上させ、アナリストのワークフローを合理化するためにますます使用されるようになっています。その方向性は明白であり、セキュリティ強化から、SOCの効率を数値的に向上させることへと向かっています。絶え間ないプレッシャーの中で働く管理者や法医学の専門家にとって、こうした転換は歓迎すべきことであると同時に、遅きに失したことでもあります。

提供開始時期

試験報告書の全文は以下で入手可能です。https://www.av-comparatives.org/edr-detection-validation-certification-test-2026/

EDR検出検証テストは、自社の検出機能について独立した検証を求めるEPP、EDR、XDR、およびMDRベンダーを対象としています。

AV-Comparativesについて

AV-Comparativesは、従来のウイルス対策ソフトを遥かに超える進化を遂げたセキュリティ・ソリューションを評価する、サイバーセキュリティのテストを提供する独立機関として業界をリードしています。当社の体系的なテストでは、PC、Mac、Android、IoTデバイスにわたる最新のエンドポイントプロテクション、脅威検出、モバイルセキュリティを評価します。世界で最も関連性が高く、洗練された脅威のコレクションを使用して、包括的な評価のための実環境のテスト環境を構築します。テスト結果は世界中で自由にアクセスでき、AV-Comparativesの認定は、証明されたサイバーセキュリティ性能に対する世界的に認められた承認の証となります。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2978961/EDR_by_AV_Comparatives.jpg

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SOURCE AV-Comparatives