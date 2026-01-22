Avestar Singapore Pte. Ltd. 最高経営責任者にZal Devitre氏任命

シンガポール, 2026年1月22日 /PRNewswire/ -- Avestar Singapore Pte. Ltd.は、世界的なマルチファミリー・オフィス兼独立系の財産顧問会社であるAvestar Capital社の子会社で、最高経営責任者としてZal Devitre氏の任命を発表しました。

財産と資産運用の分野で20年以上の国際経験を持つDevitre氏は、米国、欧州、アフリカ、アジアでの業務を通じて卓越したグローバルな視点をもたらしています。Zal Devitre氏の任命により、アジアの財産運用セクターにおけるより広範なリーダーシップ変化を強調するものでもあります。急速に進化する規制や投資の環境で、企業は国境を超えた専門知識と顧客ニーズに沿ったサービスの重視が次第に高まっています。

世界中の家庭が長期的な成長と安定を求めてアジアに目を向けるなか、シンガポールは資産運用をリードする拠点として台頭を続けいます。戦略的な先見性と世界クラスの顧問サービスを地域全体の家庭や起業家に提供するコミットメントを兼ね備えた熟練のプロフェッショナルを引き付けています。

Zal氏のキャリアは金融の専門知識と社会的な目的のユニークな組み合わせを持ち、持続可能な財産運用に焦点を当てています。平和部隊のボランティアとして西アフリカのカメルーンに渡り、マイクロファイナンス銀行のテクニカル・アドバイザーとしてキャリアを開始し、金融包摂とコミュニティ開発を推進しました。

Citibankのシンガポール支店でいくつかの上級管理職に就任しました。Citibankで在籍した後、Zal氏はGlobal Financial Client Group for Asiaの責任者としてSchroders社に入社し、同社の投資商品を地域全体のプライベートバンクに配布する業務を担当しました。

Zal氏はジョージタウン大学で国際政治学の学士号を取得し、コロンビア大学ビジネススクールでMBAを取得しています。

「Avestar Singapore社でZalを歓迎しています」とAvestar Capital社のShilpa Konduri社長が述べました。「Zalの任命により、世界中の家庭に対立のない総合的な顧問サービスを提供するAvestar社のミッションが強化されます」

Zal Devitre氏は自分の新たな役割について次のように語りました。「Avestar Capital社の独立性、誠実さ、グローバルな考え方により、他社とはかなり差が付きます。Avestar Singapore社を率いることは光栄で、才能豊かなチームと協力してアジアをはじめとする世界中の家庭に革新的で顧客中心のソリューションを提供することを楽しみにしています」

Devitre氏がシンガポールの子会社の指揮を執る一方、Avestarは創業者兼最高経営責任者のXerxes Soli Mullan氏のリーダーシップにより、グローバルな事業展開を強化し、起業家、ファミリーオフィス、次世代資産家の高度なニーズに対応するコミットメントを再確認し続けています。同社の戦略的焦点は同地域の可能性に対する自信の高まり、ならびに独立した価値主導の財産顧問における新たなベンチマーク設定の決意が反映されています。

