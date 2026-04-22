Beko、EuroCucina 2026で伝統・デザイン・目的の融合によるキッチンの未来を提案

会場では、Whirlpool およびBeko を中心に、HotpointやBauknechtも含む、それぞれが明確な役割と共通の産業基盤を持つマルチブランドポートフォリオの総合的な強みを紹介しています。AIを活用した冷却からインテリジェントな食品保存、シームレスなビルトイン統合に至るまで、EuroCucinaは、直感的で魅力的かつ利用しやすい持続可能な生活に向けたBekoの取り組みを反映しています。パビリオン全体を通して、フラットな表面、見えないヒンジ、取っ手のない扉など、複雑さを増すことなくキッチンに溶け込みながら、日々の生活を向上させる家電に焦点を当てています。

Bekoの最高経営責任者（CEO）であるCan Dinçer氏は、次のように述べます。「キッチンはもはや料理をするだけの場所ではなく、イノベーション、デザイン、サステナビリティが融合し、私たちのライフスタイルを形作る家庭の中心です。EuroCucina 2026では、人間中心のイノベーション、目的志向のデザイン、そして文化的遺産の調和によってキッチンの未来が定義されることを示しています。ビルトインは、こうした考えが最も完全に表現される領域であり、欧州をはじめとする市場における当社の最も明確な戦略的目標が具体化される分野でもあります」

HomeWhiz：HomeWhiz：ブランドをつなぐ糸

Bekoの展示の中心となるのが、すべての家電製品をシームレスに接続する統合デジタルエコシステム、HomeWhizです。 HomeWhizは、インテリジェントな糸のように、各ブランド独自の哲学を結びつける役割を果たします。HomeWhizにより、家庭全体の操作がモバイルデバイスを通じて簡単にできるようになり、複雑な消費データは分かりやすく実用的な情報へと変換され、毎日、毎週、毎月の資源使用量も追跡できるようになり、よりスマートで効率的な生活習慣の構築に役立ちます。

Whirlpool：重要なニーズを捉える

EuroCucinaでのWhirlpoolの展示は、人とそのウェルビーイングをあらゆる技術判断の中心に据え、目的志向のイノベーションと直感的な性能によって日常生活を向上させるという明確な目標を掲げています。Whirlpoolの展示の中核にあるのは、洗練された美しさとインテリジェントなデザインが一体となった空間としてのビルトインキッチン：住宅の設計にシームレスに溶け込むプレミアム家電が、6TH SENSEインテリジェンスによってスマートで接続された環境を形成する、というビジョンです。Whirlpoolは、家電製品が人々のライフスタイルにどのように適応できるかを実演します。展示されるWCollection Oven は、「精密な機能かつ容易な操作の実現」という発想に基づいて設計されています。73Lの容量とCook4テクノロジーにより、風味や香りを移すことなく最大4品を同時に調理することができます。これは、料理を順番に調理する場合と比較して、調理時間およびエネルギー使用量を大幅に削減できます。1 この機能をさらに発展させたPizza Party機能は、最も人気の高い料理であるピザにもCook4の適用範囲を拡張します。最大4枚の焼きたてピザをわずか15分で同時に調理でき、どの段でも均一な焼き色が付きます。2 冷蔵機能では、AI AdaptiveCoolがAIベースの学習アルゴリズムを用いてユーザーの習慣や環境条件を分析し、食品の保存に最適な温度を維持します。このシステムは、最適な条件下で最大20％の省エネルギーを実現します。これは、固定サイクルではなくリアルタイムの適応制御によってもたらされる大きなメリットです。3

Beko：日々の暮らしを支える信頼のイノベーション

信頼性をブランド哲学の中心に据えるBekoは、EuroCucinaにおいて、耐久性に優れたインテリジェントな接続テクノロジーによって、エネルギーと水の使用量を家庭で管理できるよう支援しています。展示されるBekoのHomeWhiz Energy & Water Managementは、資源消費を可視化し、理解しやすく、また行動につなげやすくします。抽象的な効率評価とは異なり、HomeWhizでは、家電製品がプログラムごと、1日ごと、そして時間経過とともに、どれだけのエネルギーと水を消費しているかを、ユーザーが正確にリアルタイムで把握できるようになっています。これは、PowerIntenseテクノロジーを搭載したフルサイズの食器洗い機で実現され、HomeWhizで各サイクルにおけるエネルギーと水の消費量を監視することができます。1サイクルあたり最小5.9リットルの水使用量、最大5倍向上した洗浄性能4を実現するPowerIntenseテクノロジーを備えたこの食器洗い機は、日常使いでの耐久性の高さを重視するBekoの姿勢を反映しています。

また、Beko Modular Refrigerator Concept も展示されます。これは、冷蔵庫のあり方に新たな問いを投げかける試作品です。これは固定型の単一製品ではなく、独立した冷却モジュールを組み合わせて構成されており、家庭のニーズの変化に応じて積み重ねたり、分離したり、再構成したりできます。個々のモジュールは、コンパクトな単体ユニットとして使用することも、組み合わせて総合的な冷蔵システムとして使用することもできます。優れているのは冷却機能だけではなく、家具のように空間に溶け込むように設計されています。作業面や収納として、実際にそこに置いておきたいと思える存在となっています。このコンセプトは、現実の、そして深刻化している課題を探求しています。つまり、生活空間が縮小し、家庭のニーズが頻繁に変化する中で、それに合わせて柔軟に対応できる家電製品への需要が高まっているという点です。

Hotpoint：信頼に基づく、ケアする設計

Hotpointは1911年の創業以来、現実の家庭における現実のニーズを深く理解しながら、家庭のパートナーとして信頼を築いてきました。EuroCucinaでは、その理念が「Caring Solutions」という形で具現化されています。これは、人々が自分の家、大切な人、自分にとって最も大切なものをよりよくケアできるように設計された家電製品です。冷蔵では、VitalCare™ テクノロジーが、厳選された3種類の光を活用して、果物や野菜の抗酸化物質を最大7日間維持し5、FreshShield™ が最適な湿度を保つことで、食材の鮮度を最大4倍長く保ちます6。調理においては、VitaCare™ Steamは、食材の中にジューシーさを閉じ込めたままビタミンAとCを保持します7。これは、スチーム調理は決して退屈なものでなく、ジューシーで美味しく仕上げられることを証明するものです。コネクテッドケアはキッチンにとどまりません。SmartProtectは、家電製品の状態を積極的に監視し、潜在的な問題を早期に検知します。またDirectSupportは、HomeWhizアプリを通じてカスタマーケアにワンタップでアクセスできるため、待つ必要なしに個々のユーザーに合わせた効率的なサポートを提供します。

Bauknecht：細部にまでこだわる卓越のエンジニアリング

Bauknechtは、精密なエンジニアリングと洗練されたデザインに焦点を当てたプレミアムビルトインシリーズをEuroCucinaに出展します。ドイツの深い伝統に根ざしたこのブランドは、考え抜かれたテクノロジーによって日常生活を豊かにするという理念を掲げており、展示されるすべての家電製品にその哲学が貫かれています。IHコンロのHeatControl温度制御機能は、さまざまな料理で安定した温度管理を実現します。Pure Steam Technology電子レンジは、100%スチーム調理により栄養素、水分、自然な風味を優しく保ち、よりヘルシーな仕上がりを実現します。8 冷蔵庫では、Bauknechtの特許取得済みInvisible Rail Technologyにより、スライドレールシステムがキャビネット前面の裏側に隠され、仕上げに妥協することなくシームレスに一体化したビルトインのような外観を実現しています。

パビリオン：キッチンを中心とした空間

EuroCucina 2026のBekoパビリオンは、MCA（Mario Cucinella Architects）によって居住可能な景観として設計されました。4つの異なるブランド空間を1つの建築的アイデンティティのもとに一体化した、流動的な構造となっています。

パビリオンの中心には、Cassinetta R&D CentreのBekoエンジニアによる調理実演スペース、Food Tech Labが設置されています。このラボでは、焼き色、食感、水分保持、火の通り具合を測定し、製品がキッチンに届く前に性能がどのように検証されているかが示され、調理科学と消費者体験を融合させています。ライブデモンストレーションでは、ポートフォリオ全体にわたるインテリジェントテクノロジーが実際にどのように連携しているかを紹介しています。

各ブランドのエリアには、それぞれのシグネチャーカラーで彩られたキッチン家電を集めたColour Zone も設けられており、色を単なる仕様としてではなく、意図的なデザイン言語として位置づけ、ビルトイン家電がいかに居住空間全体の美観に貢献できるかを示しています。

EuroCucina 2026の期間中、Bekoは「Can a Kitchen Save the World?」と題したパネルディスカッションも開催し、BekoヨーロッパのCEOであるAkın Garzanlı氏、Bekoパビリオンの設計者である著名な建築家Mario Cucinella氏、世界的に有名なシェフでFood for Soulの創設者であるMassimo Bottura氏が参加しました。ここでは、文化的、社会的、環境的に重要な意味を持つ空間としてのキッチンと、より持続可能な未来を形作る上でデザイン、テクノロジー、目的が果たす役割について議論が行われました。

Bekoは、統合されたテクノロジーと洗練されたデザイン原則を通じて、暮らし方や調理、家電との関わり方に新たな基準を打ち立てています。機能性と美しさをシームレスに融合させることで、Bekoは、より持続可能でつながりのあるライフスタイルの実現に向けたコミットメントを改めて表明し、未来のキッチンが現代生活の進化するニーズに応えられるよう尽力していきます。

1Minerva 1.2 Wallabyモデルを対象に、ラボ手順に基づく社内試験において、一食分（タルト、ローストポテト、ラザニア、チキンパスタ）を同時に調理した場合と個別に調理した場合のエネルギー消費量および所要時間を比較。

2標準的な12インチピザの場合、予熱時間は除外。

3TUVRheinlandの試験報告書に基づき、消費者の使用状況をモデル化した非標準の試験方法を用いて、人工知能技術を使用した場合と使用しなかった場合のエネルギー消費量を比較。結果は使用状況や使用習慣によって異なる場合があります。

4第三者機関のテストレポートに基づき、PowerIntense SprayテクノロジーをCornerIntense Sprayを搭載した参照モデルと比較し、Intensive 70プログラムで評価。

5Intertekによる試験。光技術を直接照射した果物・野菜（ブルーベリー、黄ピーマン、トマト、パセリ）について、同技術を搭載していない冷蔵庫（および初日）と比較し、7日間野菜室で保存。

6SGS社による試験。Hotpointの湿度制御機能付き野菜室とHotpointの従来型野菜室で保存した場合のホウレンソウとルッコラの保存状態を比較（平均値）。

7Hotpoint Minerva 1.2 Wallabyを用いた社内および第三者機関による試験によると、アクティブスチーム調理では、ファン調理と比較してニンジンとブロッコリーにおける最大63％の重量減少の抑制と、ビタミンAおよびCの保持率向上が確認されています。

8 Minervaプラットフォームオーブンを用いた社内および第三者機関による試験によると、アクティブスチーム調理では、ファン調理と比較してニンジンとブロッコリーにおける最大63％の重量減少の抑制と、ビタミンAおよびCの保持率向上が確認されています。

Bekoについて

Bekoは、世界55か国以上に子会社を持ち、約45,000人の従業員を擁し、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、中東を含む複数の地域に生産拠点を持つ、世界的に存在感のある国際的な家電メーカーです。Bekoは、22ブランド（Arçelik、Beko、Whirlpool*、Grundig、Hotpoint、Arctic、Ariston*、Leisure、Indesit、Blomberg、Defy、Dawlance、 Hitachi*、Voltas Beko、Singer*、ElektraBregenz、Flavel、Bauknecht、Privileg、Altus、Ignis、Polar）を所有または限定ライセンスで使用しています。Beko は、その市場シェア（数量ベース）で欧州最大の白物家電メーカーとなり、2025年には連結売上高107億ユーロを達成しました。Bekoは、世界各地に28か所の研究開発（R&D）とデザインセンターおよび事務所 を有しており、2,300人以上の研究者が在籍し、これまでに4,500件を超える国際特許出願を保有しています。同社は、2025年10月16日時点の結果に基づき、DHP家庭用耐久消費財業界におけるS&Pグローバル・コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）で7年連続して最高スコアを獲得しています。**同社は、TIME誌 とStatistaによる2025年版「世界で最も持続可能な企業（World's Most Sustainable Companies）」リストで第17位に選ばれました。Bekoのビジョンは、「世界を尊敬し、世界から尊敬される」ことです。

www.bekocorporate.com

*ライセンシーは特定の法域に限定される。

**本データは、Bekoの親会社であるArçelik A.Ş.に帰属します。

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ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2452759/5830412/Beko_Logo.jpg

SOURCE Beko